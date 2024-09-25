Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Katili Yunus Emre Geçti'nin Detaylı Suç Kaydı
Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Katili Yunus Emre Geçti'nin Detaylı Suç Kaydı
Geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de nezarethaneden kaçan Yunus Emre Geçti isimli suç makinesi, annesi ve bir polisi yaralamış, polis memuru Şeyda Yılmaz'ı da şehit etmişti. Dehşet verici olay kadar 26 adet suç kaydı olan şahsın serbest gezebilmesi sorgulanmıştı. Pointer isimli X hesabı zanlının detaylı suç kaydına ulaştı.
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1- 19.09.2024 tarihinde annesi P.G.'yi darp etme
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7- 19.07.2024 tarihinde kız kardeşine saldırması sonucu komşuya sığınması nedeniyle komşuyu tehdit
14 - 19.09.2024 tarihindeki kontrollerde üzerinde 0.8 gram uyuşturucu
23 - 13.11.2022 tarihinde amcasını yaralama
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