Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Katili Yunus Emre Geçti'nin Detaylı Suç Kaydı

15 - 20.11.2023 tarihindeki kontrollerde üzerinde 1 adet yeşil renkli uyuşturucu

16 - 21.02.2023 tarihindeki kontrollerde üzerinde uyuşturucu

17 - 25.03.2023 tarihindeki kontrollerde üzerinde 7.7 gram uyuşturucu

18 - 27.05.2024 tarihindeki kontrollerde üzerinde uyuşturucu

19 - 28.04.2023 tarihindeki kontrollerde Kadıköy'de üzerinde 1.16 gram uyuşturucu

20 - 02.07.2021 tarihindeki kontrollerde üzerinde üzerinde kurusıkı silah

21- 05.11.2021 tarihinde A.E.Ş'nin beyanında zorla bir kızla ilişkiye girmek için tehdit ve saldırı

22 - 18.09.202 tarihinde b. isimli şahıstan 3 bin tl borç istediğini ve buluşmaya arkadaşlarıyla giderek gasp ettiği