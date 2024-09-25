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Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Katili Yunus Emre Geçti'nin Detaylı Suç Kaydı

Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Katili Yunus Emre Geçti'nin Detaylı Suç Kaydı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
25.09.2024 - 18:24

Geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de nezarethaneden kaçan Yunus Emre Geçti isimli suç makinesi, annesi ve bir polisi yaralamış, polis memuru Şeyda Yılmaz'ı da şehit etmişti. Dehşet verici olay kadar 26 adet suç kaydı olan şahsın serbest gezebilmesi sorgulanmıştı. Pointer isimli X hesabı zanlının detaylı suç kaydına ulaştı.

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1- 19.09.2024 tarihinde annesi P.G.'yi darp etme

1- 19.09.2024 tarihinde annesi P.G.'yi darp etme

2- 13.11.2022 tarihinde annesi P.G.'yi tehdit etme

3- 20.08.2023 tarihinde annesi P.G.'yi darp ve tehdit etme. Annesinin tedbir kararı talebi

4- 19.09.2024 tarihinde T.Ç. isimli şahsı aracına alarak el koyma

5- 19.09.2024 tarihinde F.O. isimli şahsın motorsikletini çalma

6- 29.06.2024 tarihinde çocukluk arkadaşının sevgilisine hakaret etmesi sonucu çocukluk arkadaşı Y.A.Y'ı bıçaklama

7- 19.07.2024 tarihinde kız kardeşine saldırması sonucu komşuya sığınması nedeniyle komşuyu tehdit

7- 19.07.2024 tarihinde kız kardeşine saldırması sonucu komşuya sığınması nedeniyle komşuyu tehdit

8- 05.04.2024 tarihinde Atakent'te motorsiklet çalınması

9- 07.03.2024 tarihinde Ümraniye Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktoru öncelik verilmesi nedeniyle hakaret

10- 03.06.2024 tarihinde kontrollerde üzerinde 2.69 gram uyuşturucu

11- 04.07.2024 tarihindeki kontrollerde üzerinde 0.39 ve 0.42 gram uyuşturucu

12- 11.10.2023 tarihindeki kontrollerde üzerinde 0.40 gram uyuşturucu

13- 15.02.2023 tarihindeki kontrollerde üzerinde 1.10 gram ve 0.61 gram uyuşturucu

14 - 19.09.2024 tarihindeki kontrollerde üzerinde 0.8 gram uyuşturucu

14 - 19.09.2024 tarihindeki kontrollerde üzerinde 0.8 gram uyuşturucu

15 - 20.11.2023 tarihindeki kontrollerde üzerinde 1 adet yeşil renkli uyuşturucu

16 - 21.02.2023 tarihindeki kontrollerde üzerinde uyuşturucu

17 - 25.03.2023 tarihindeki kontrollerde üzerinde 7.7 gram uyuşturucu

18 - 27.05.2024 tarihindeki kontrollerde üzerinde uyuşturucu

19 - 28.04.2023 tarihindeki kontrollerde Kadıköy'de üzerinde 1.16 gram uyuşturucu

20 - 02.07.2021 tarihindeki kontrollerde üzerinde üzerinde kurusıkı silah

21- 05.11.2021 tarihinde A.E.Ş'nin beyanında zorla bir kızla ilişkiye girmek için tehdit ve saldırı

22 - 18.09.202 tarihinde b. isimli şahıstan 3 bin tl borç istediğini ve buluşmaya arkadaşlarıyla giderek gasp ettiği

23 - 13.11.2022 tarihinde amcasını yaralama

23 - 13.11.2022 tarihinde amcasını yaralama

24- 24.05.2023 tarihinde D.K. isimli şahsın dükkanına gidilerek tehdit edilmesi

25 - 24.07.2023 tarihinde mobil bankacılık üzerinde M.B. isimli şahsı dolandırarak adına 120 bin tl kredi çekme

26 - 10.08.2023 tarihinde H.A. isimli şahsı uyuşturucu almasının ardından tehdit ve hakaret

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