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Çocukları Böyle Kandırmaya Çalıştı: “Anneme Dua Edin, Gelin Gidelim”

Çocukları Böyle Kandırmaya Çalıştı: “Anneme Dua Edin, Gelin Gidelim”

Adana
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.09.2024 - 18:52

Adana’da güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler aileleri korkuttu. Kimliği belirsiz bir kişi, bahçede oynayan çocuklara para vererek “Anneme dua edin, gelin gidelim” diyerek kandırmaya çalıştı. Polis ekipleri kimliği belirsiz şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Adana’nın Çukurova ilçesinde 6 yaşındaki M.N.B., R.Ç. ile N.T.’nin yanına yaklaşan bir kişi çocuklara para vererek kandırmaya çalıştı.

Adana’nın Çukurova ilçesinde 6 yaşındaki M.N.B., R.Ç. ile N.T.’nin yanına yaklaşan bir kişi çocuklara para vererek kandırmaya çalıştı.

Söz konusu kişi çocuklara para vererek "Anneme dua edin" dedi, ardından da çocuklara "Gelin gidelim" tarzı söylemlerde bulunup olay yerinden uzaklaştı.

Söz konusu kişi çocuklara para vererek "Anneme dua edin" dedi, ardından da çocuklara "Gelin gidelim" tarzı söylemlerde bulunup olay yerinden uzaklaştı.

6 yaşındaki M.N.B.’nin annesi Burcu Bulut, "10 gün öncesinde de çocuklar bahçeye indiklerinde sakallı birisi 'çok tatlısınız' diyerek çocukların fotoğrafını çekmek istemişti. Gördüğünüz zaman bize haber verin dedik, sonrasında çocukları bir daha aşağı indirmedik. Hafta sonu kapının önünde oynamaları için komşumun eşliğinde indirdik. Komşum 5 dakika markete kadar gittiğinde bu sırada bir kişi geliyor. Gelen kişi çocuklarımıza para veriyor. Çocuğum hemen yukarı çıkarak durumu bize anlattı. Sakalları vardı, uzun boylu birisiydi, ısrar etti biz almadık. 'Alın işte, annem hasta ona dua edersiniz' dediğini söylediler" diye konuştu.

6 yaşındaki M.N.B.’nin annesi Burcu Bulut, "10 gün öncesinde de çocuklar bahçeye indiklerinde sakallı birisi 'çok tatlısınız' diyerek çocukların fotoğrafını çekmek istemişti. Gördüğünüz zaman bize haber verin dedik, sonrasında çocukları bir daha aşağı indirmedik. Hafta sonu kapının önünde oynamaları için komşumun eşliğinde indirdik. Komşum 5 dakika markete kadar gittiğinde bu sırada bir kişi geliyor. Gelen kişi çocuklarımıza para veriyor. Çocuğum hemen yukarı çıkarak durumu bize anlattı. Sakalları vardı, uzun boylu birisiydi, ısrar etti biz almadık. 'Alın işte, annem hasta ona dua edersiniz' dediğini söylediler" diye konuştu.

6 yaşındaki N.T.’nin annesi Ayşe Tan ise, "Biz bu apartmanda oturuyoruz, çocuklarımız oynasın diye aşağı indiriyoruz. Saniyelik oluyor, çocuklarımızı güvenip aşağı indiremeyecek miyiz? Can güvenliğimiz yok. Çocuklarımızın kendimizin can güvenliği yok. Yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

6 yaşındaki N.T.’nin annesi Ayşe Tan ise, "Biz bu apartmanda oturuyoruz, çocuklarımız oynasın diye aşağı indiriyoruz. Saniyelik oluyor, çocuklarımızı güvenip aşağı indiremeyecek miyiz? Can güvenliğimiz yok. Çocuklarımızın kendimizin can güvenliği yok. Yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

Şüpheli şahsın görüntüleri 👇

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