Bitlis'teki Deprem Sonrası Naci Görür'den Kritik Açıklama: O Bölgeleri İşaret Ederek Uyardı!
Bitlis'teki Deprem Sonrası Naci Görür'den Kritik Açıklama: O Bölgeleri İşaret Ederek Uyardı!
Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’den dikkat çekici açıklamalar geldi.
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Tatvan ilçesine bağlı Yumrukaya köyünde bugün saat 12.50’de gerçekleşen 4.5 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı. Neyse ki can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.
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Prof. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu bölgedeki deprem riskinin arttığını vurguladı.
6 Şubat depremlerinin ardından Arap levhasının kuzeye kaydığını belirten Görür, Bitlis-Zagros hattına ve çevresine dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.
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