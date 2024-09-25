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Bitlis'teki Deprem Sonrası Naci Görür'den Kritik Açıklama: O Bölgeleri İşaret Ederek Uyardı!

Bitlis'teki Deprem Sonrası Naci Görür'den Kritik Açıklama: O Bölgeleri İşaret Ederek Uyardı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 18:22

Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’den dikkat çekici açıklamalar geldi.

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Tatvan ilçesine bağlı Yumrukaya köyünde bugün saat 12.50’de gerçekleşen 4.5 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı. Neyse ki can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Tatvan ilçesine bağlı Yumrukaya köyünde bugün saat 12.50’de gerçekleşen 4.5 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı. Neyse ki can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

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Prof. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu bölgedeki deprem riskinin arttığını vurguladı.

Prof. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu bölgedeki deprem riskinin arttığını vurguladı.

6 Şubat depremlerinin ardından Arap levhasının kuzeye kaydığını belirten Görür, Bitlis-Zagros hattına ve çevresine dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

6 Şubat depremlerinin ardından Arap levhasının kuzeye kaydığını belirten Görür, Bitlis-Zagros hattına ve çevresine dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

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