Sürekli Bozulan ATM’ler Dikkat Çekiyor: Bankalar Bilerek mi Para Vermiyor?

Son günlerde birçok bankanın ATM’lerinde yaşanan sorun nedeniyle vatandaşlar nakit paraya ulaşmakta zorlanıyor. Özellikle emeklilerin “arıza” sebebiyle maaşlarını çekememesi dikkat çekiyor. Uzmanlar, bankaların vatandaşları kredi kartına yönlendirmek için bu yola başvurduğunu iddia ediyor.