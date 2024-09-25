Sürekli Bozulan ATM’ler Dikkat Çekiyor: Bankalar Bilerek mi Para Vermiyor?
Sürekli Bozulan ATM’ler Dikkat Çekiyor: Bankalar Bilerek mi Para Vermiyor?
Son günlerde birçok bankanın ATM’lerinde yaşanan sorun nedeniyle vatandaşlar nakit paraya ulaşmakta zorlanıyor. Özellikle emeklilerin “arıza” sebebiyle maaşlarını çekememesi dikkat çekiyor. Uzmanlar, bankaların vatandaşları kredi kartına yönlendirmek için bu yola başvurduğunu iddia ediyor.
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Son aylarda iyice artan ATM arızaları başta emekliler olmak üzere vatandaşları çileden çıkarmış durumda.
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Türkiye Gazetesi’nden Kaan Zenginli’nin haberine göre, çoğu ATM para yatırma hizmeti verirken, nakit çekim işlemlerinin yapılamaması dikkat çekiyor. Bilişim uzmanları, bu durumun bilinçli olduğunu ve bankaların tüketicileri kredi kartı harcamalarına yönlendirmeye çalıştığını iddia ediyor.
Tüketici dernekleri, bankaların ATM'lerde yaşanan arızalar nedeniyle müşterilerini mağdur ettiğini belirterek, "Aynı ATM'den iki gün boyunca para çekilememesi suç teşkil eder" açıklamasında bulundu.
Bilişim Uzmanı Koray Akan; “ “Bankalar daha önceleri şubeleşme konularına önem verirken, şimdilerde en fazla teknolojiye yatırım yapıyorlar. Ancak ATM’leri bu noktada ayırmak gerek. Milyarlarca lira kâr açıklayan sektör oyuncuları konu ATM’lere gelince ellerini sıkı tutuyorlar. ATM’lerin çoğu eski ve bozuk. Kullanım ömürleri tamamlanmış durumda. Ancak hâlâ hizmet veriyorlar. Bu durumun çok iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. 1 kişinin 2 gün parasını çekememesi demek, o paranın bankada çalışması anlamına geliyor” dedi.
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