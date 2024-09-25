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Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Gencin Yürek Burkan Paylaşımı: "Birimiz Hurdalığa, Birimiz ise Mezara"

Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Gencin Yürek Burkan Paylaşımı: "Birimiz Hurdalığa, Birimiz ise Mezara"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
25.09.2024 - 18:13

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Eskişehir Sivrihisar'da seyir halindeyken bir kamyona çarparak hayatını kaybeden 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ceyhun Bilen'in sosyal medyadaki paylaşımı dikkat çekti.

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Ceyhun Bilen, Babadat Mahallesi'ne geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti ve E.K. idaresindeki kamyona arkadan çarparak hayatını kaybetti.

Ceyhun Bilen, Babadat Mahallesi'ne geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti ve E.K. idaresindeki kamyona arkadan çarparak hayatını kaybetti.

Sosyal medya hesaplarında motosiklet paylaşımları yoğun olan Bilen'in bir gönderisinde, “Bu filmin sonunda birimiz hurdalığa, birimiz de mezara” ifadesi ise yürekleri burktu.

Sosyal medya hesaplarında motosiklet paylaşımları yoğun olan Bilen'in bir gönderisinde, “Bu filmin sonunda birimiz hurdalığa, birimiz de mezara” ifadesi ise yürekleri burktu.

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