Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Gencin Yürek Burkan Paylaşımı: "Birimiz Hurdalığa, Birimiz ise Mezara"

Eskişehir Sivrihisar'da seyir halindeyken bir kamyona çarparak hayatını kaybeden 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ceyhun Bilen'in sosyal medyadaki paylaşımı dikkat çekti.
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Ceyhun Bilen, Babadat Mahallesi'ne geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti ve E.K. idaresindeki kamyona arkadan çarparak hayatını kaybetti.
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Sosyal medya hesaplarında motosiklet paylaşımları yoğun olan Bilen'in bir gönderisinde, “Bu filmin sonunda birimiz hurdalığa, birimiz de mezara” ifadesi ise yürekleri burktu.
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