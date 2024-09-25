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Çukurova Holding Kurucularındandı: İş İnsanı Ali Samsa Karamehmet Vefat Etti

Çukurova Holding Kurucularındandı: İş İnsanı Ali Samsa Karamehmet Vefat Etti

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.09.2024 - 00:07

Çukurova Holding’in kurucularından olan Ali Samsa Karamehmet, Adana’da tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybetti. Ali Samsa Karamehmet, Mehmet Emin Karamehmet’in kardeşiydi.

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Ünlü iş insanı Mehmet Emin Karamehmet’in kardeşi Ali Samsa Karamehmet, Çukurova Holding’in kurucuları arasında yer alıyordu.

Ünlü iş insanı Mehmet Emin Karamehmet’in kardeşi Ali Samsa Karamehmet, Çukurova Holding’in kurucuları arasında yer alıyordu.

78 yaşında olan Ali Samsa Karamehmet, Adana tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti.

78 yaşında olan Ali Samsa Karamehmet, Adana tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Karamehmet'in cenazesi, 27 Eylül Cuma günü Tarsus Ulu Camii'nde ikindi namazının ardından Tarsus Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.

Karamehmet'in cenazesi, 27 Eylül Cuma günü Tarsus Ulu Camii'nde ikindi namazının ardından Tarsus Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.

Ali Samsa Karamehmet kimdir?

Ali Samsa Karamehmet kimdir?

1946 yılında Mersin’de doğan Ali Samsa Karamehmet, Tarsus Amerikan Koleji’nden mezun oldu. Ardından yükseköğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tamamladı. İş hayatına aile şirketi olan Çukurova Holding'de tekstil üzerine çalışarak başlayan Karamehmet, daha sonra Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlendi. 1987 yılında Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi seçildi. At yetiştiriciliği ve ziraat ile de uğraşan Ali Samsa Karamehmet, evli ve iki çocuk babasıydı.

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