Çukurova Holding Kurucularındandı: İş İnsanı Ali Samsa Karamehmet Vefat Etti

1946 yılında Mersin’de doğan Ali Samsa Karamehmet, Tarsus Amerikan Koleji’nden mezun oldu. Ardından yükseköğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tamamladı. İş hayatına aile şirketi olan Çukurova Holding'de tekstil üzerine çalışarak başlayan Karamehmet, daha sonra Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlendi. 1987 yılında Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi seçildi. At yetiştiriciliği ve ziraat ile de uğraşan Ali Samsa Karamehmet, evli ve iki çocuk babasıydı.