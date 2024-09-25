Çukurova Holding Kurucularındandı: İş İnsanı Ali Samsa Karamehmet Vefat Etti
Çukurova Holding Kurucularındandı: İş İnsanı Ali Samsa Karamehmet Vefat Etti
Çukurova Holding’in kurucularından olan Ali Samsa Karamehmet, Adana’da tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybetti. Ali Samsa Karamehmet, Mehmet Emin Karamehmet’in kardeşiydi.
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Ünlü iş insanı Mehmet Emin Karamehmet’in kardeşi Ali Samsa Karamehmet, Çukurova Holding’in kurucuları arasında yer alıyordu.
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78 yaşında olan Ali Samsa Karamehmet, Adana tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti.
Karamehmet'in cenazesi, 27 Eylül Cuma günü Tarsus Ulu Camii'nde ikindi namazının ardından Tarsus Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.
Ali Samsa Karamehmet kimdir?
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