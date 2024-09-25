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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin Hastaneye Kaldırıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin Hastaneye Kaldırıldı

AK Parti
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.09.2024 - 17:15

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, parti programı için gittiği Muğla’da havaalanında kendini kötü hissedince hastaneye kaldırıldı. Şahin’in rahatsızlığı ile ilgili açıklama yapılmadı.

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AK Parti’nin düzenlediği Türkiye Buluşmaları kapsamında Muğla’ya giden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, havaalanında rahatsızlandı.

AK Parti’nin düzenlediği Türkiye Buluşmaları kapsamında Muğla’ya giden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, havaalanında rahatsızlandı.

Uçaktan inişte partililerin karşıladığı Fatih Şahin hastaneye kaldırıldı. Şahin’in rahatsızlığı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

Uçaktan inişte partililerin karşıladığı Fatih Şahin hastaneye kaldırıldı. Şahin’in rahatsızlığı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

AKP Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, Şahin'in rahatsızlanması sebebiyle toplantıya katılamayacağını ifade etti ve "Genel başkan Yardımcımızın küçük bir rahatsızlığı söz konusu oldu gecikmeden dolayı kusura bakmayın. Kendisine buradan geçmiş olsun dileklerimizi hem şahsım hem teşkilatım hem Muğla adına iletiyorum" açıklamasında bulundu.

AKP Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, Şahin'in rahatsızlanması sebebiyle toplantıya katılamayacağını ifade etti ve "Genel başkan Yardımcımızın küçük bir rahatsızlığı söz konusu oldu gecikmeden dolayı kusura bakmayın. Kendisine buradan geçmiş olsun dileklerimizi hem şahsım hem teşkilatım hem Muğla adına iletiyorum" açıklamasında bulundu.

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