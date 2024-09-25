AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin Hastaneye Kaldırıldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin Hastaneye Kaldırıldı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AK Parti’nin düzenlediği Türkiye Buluşmaları kapsamında Muğla’ya giden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, havaalanında rahatsızlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uçaktan inişte partililerin karşıladığı Fatih Şahin hastaneye kaldırıldı. Şahin’in rahatsızlığı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.
AKP Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, Şahin'in rahatsızlanması sebebiyle toplantıya katılamayacağını ifade etti ve "Genel başkan Yardımcımızın küçük bir rahatsızlığı söz konusu oldu gecikmeden dolayı kusura bakmayın. Kendisine buradan geçmiş olsun dileklerimizi hem şahsım hem teşkilatım hem Muğla adına iletiyorum" açıklamasında bulundu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Hadi hayırlı bir haber gelsin