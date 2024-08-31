Dilruba’ya AK Parti Cephesinden Tepki: "Tahliyeden Sonra Ceza Olmayacak Diye Bir Şey Yok"
Dilruba’ya AK Parti Cephesinden Tepki: "Tahliyeden Sonra Ceza Olmayacak Diye Bir Şey Yok"
Dilruba Kayserilioğlu isimli vatandaş, sokak röportajında söyledikleri sonrasında tutuklanmış ve 18 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden tahliye edilmişti. AK Parti Sözcü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP tarafından ağırlanan Dilruba’ya tepki gösterdi.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte İzmir Fuarı’nın açılışına katılan Dilruba’ya tepki gösterdi.
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“Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı makamına ve vatandaşlarımıza yönelik hakaretler eden bir kişinin, CHP Genel Başkanı tarafından protokolde ağırlanması, alkışlanması ve üstüne taltif edilmesi asla kabul edilemez.”
“Bir siyasi partinin yöneticileri nefret ve hakaret söylemlerinin hamisi olamaz. Nefret söylemlerine kıymet verilmesi tam bir şuursuzluktur.”
Dilruba Kayserilioğlu’na bir tepki de AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’den geldi.
CNN Türk yayınına katılan Zengin; "Söylediği hiçbir cümle doğruyu ifade etmiyor. Kullandığı ifadeler nezaketsiz ve yakışıksız. Çıktıktan sonra söylediği daha rahatsız edici, 'hiç pişman değilim' dedi. Ben pişman olmasını beklerdim. Tahliyeden sonra ceza yaptırımı olmayacak diye bir şey yok" ifadelerini kullandı.
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