Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Ahmet Hakan’ın Dilruba Yorumu: "Kıytırık Bir Konuşma"

Ahmet Hakan’ın Dilruba Yorumu: "Kıytırık Bir Konuşma"

Ahmet Hakan
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.08.2024 - 09:47

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, sokak röportajında söyledikleri sonrasında yaklaşık 20 gün tutuklu kalan Dilruba Kayserilioğlu’nun konuşmasını “kıytırık bir konuşma” olarak yorumladı. Hakan, Dilruba’nın tutuklanmasının AK Parti’ye zarar verdiğini de iddia etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dilruba Kayserilioğlu, İzmir’de sokak röportajında söyledikleri sonrasında iki ayrı suçtan tutuklanmış ve yaklaşık 20 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

Dilruba Kayserilioğlu, İzmir’de sokak röportajında söyledikleri sonrasında iki ayrı suçtan tutuklanmış ve yaklaşık 20 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

Hürriyet Gazetesi’nden Ahmet Hakan, “kıytırık bir konuşma” olarak değerlendirdiği Dilruba’nın tutuklanması olayını yorumladı.

Hürriyet Gazetesi’nden Ahmet Hakan, “kıytırık bir konuşma” olarak değerlendirdiği Dilruba’nın tutuklanması olayını yorumladı.

Kaynak

“Sonuç? Ne oldu yani? Neye yaradı bu 18 günlük tutukluluk macerası? Hiçbir şeye yaramadı.”

“Sonuç? Ne oldu yani? Neye yaradı bu 18 günlük tutukluluk macerası? Hiçbir şeye yaramadı.”

“Ama şu tür net sonuçları oldu: Tutuklamayı asla gerektirmeyen bir vakanın tutuklamayla sonuçlanmasına neden oldu. Bir sokak röportajında cahil cahil konuşan birinin, Türkiye’de meşhur olmasına neden oldu. “Kınanacak, ayıplanacak kıytırık bir konuşma, “büyük bir düşünce” muamelesi görmüş oldu. Hakaretamiz sözler söyleyen Dilruba adlı şahıs, bu sözlerinden dolayı utanmaya gerek duymamış oldu.”

“Ama şu tür net sonuçları oldu: Tutuklamayı asla gerektirmeyen bir vakanın tutuklamayla sonuçlanmasına neden oldu. Bir sokak röportajında cahil cahil konuşan birinin, Türkiye’de meşhur olmasına neden oldu. “Kınanacak, ayıplanacak kıytırık bir konuşma, “büyük bir düşünce” muamelesi görmüş oldu. Hakaretamiz sözler söyleyen Dilruba adlı şahıs, bu sözlerinden dolayı utanmaya gerek duymamış oldu.”

Ahmet Hakan, Dilruba’nın tutuklanmasının hükümete zarar verdiğini de iddia etti.

Ahmet Hakan, Dilruba’nın tutuklanmasının hükümete zarar verdiğini de iddia etti.

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
14
7
4
2
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın