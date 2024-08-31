Ahmet Hakan’ın Dilruba Yorumu: "Kıytırık Bir Konuşma"

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, sokak röportajında söyledikleri sonrasında yaklaşık 20 gün tutuklu kalan Dilruba Kayserilioğlu’nun konuşmasını “kıytırık bir konuşma” olarak yorumladı. Hakan, Dilruba’nın tutuklanmasının AK Parti’ye zarar verdiğini de iddia etti.