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Sokak Röportajı Sonrasında Tutuklanan Dilruba Tahliye Edildi

Sokak Röportajı Sonrasında Tutuklanan Dilruba Tahliye Edildi

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.08.2024 - 09:25 Son Güncelleme: 30.08.2024 - 09:34

İzmir’de sokak röportajında Instagram yasağına tepki gösterdikten sonra tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu, bugün tahliye edildi. Genç kadın, tutuksuz olarak yargılanacak.

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Dilruba Kayserilioğlu, “Tüylü Mikrofon” isimli kanala verdiği sokak röportajında Instagram yasağını eleştirmiş ve sonrasında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Dilruba Kayserilioğlu, “Tüylü Mikrofon” isimli kanala verdiği sokak röportajında Instagram yasağını eleştirmiş ve sonrasında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Dilruba Kayserilioğlu hakkında, “Cumhurbaşkanına Hakaret” ve “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Sevk Etmek” suçlamasıyla iki ayrı dava açılmıştı.

Dilruba Kayserilioğlu hakkında, “Cumhurbaşkanına Hakaret” ve “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Sevk Etmek” suçlamasıyla iki ayrı dava açılmıştı.

Yaklaşık 15 gündür tutuklu bulunan Dilruba Kayserilioğlu, bugün cezaevinde tahliye edildi.

Yaklaşık 15 gündür tutuklu bulunan Dilruba Kayserilioğlu, bugün cezaevinde tahliye edildi.

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