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Özgür Özel’den Dilruba’ya Cezaevinde Ziyaret: "9 Eylül için Randevulaştık"

Özgür Özel’den Dilruba’ya Cezaevinde Ziyaret: "9 Eylül için Randevulaştık"

Özgür Özel
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.08.2024 - 14:57

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak röportajında söyledikleri sonrasında tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nu cezaevinde ziyaret etti. Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Özel; 'Dilruba’nın 3 Eylül’de serbest kalacağını ümit ediyoruz. Kendisiyle partimizin kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde buluşmak için randevulaştık.' dedi.

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Dilruba Kayserilioğlu, İzmir’de sokak röportajında Instagram yasağı ile ilgili söyledikleri sebebiyle tutuklanmıştı.

Dilruba Kayserilioğlu, İzmir’de sokak röportajında Instagram yasağı ile ilgili söyledikleri sebebiyle tutuklanmıştı.

CHP lideri Özgür Özel, hakkında iki ayrı soruşturma açılan Dilruba’yı kaldığı Aliağa Cezaevi’nde ziyaret etti.

CHP lideri Özgür Özel, hakkında iki ayrı soruşturma açılan Dilruba’yı kaldığı Aliağa Cezaevi’nde ziyaret etti.

Dilruba’nın tutuklanmasının tamamen hukuksuz olduğunu söyleyen Özel, fikirleri yüzünden kimsenin cezalandırılmaması gerektiğini ifade etti.

Dilruba’nın tutuklanmasının tamamen hukuksuz olduğunu söyleyen Özel, fikirleri yüzünden kimsenin cezalandırılmaması gerektiğini ifade etti.

Dilruba’nın 3 Eylül’de mahkemede serbest kalmasını beklediğini söyleyen CHP lideri, “Ben kendisini 9 Eylül günü partimizin 101'inci kuruluş yıl dönümünde Ankara'daki törenlere ve akşamki konsere davet ettim. Konserde Şevval Sam olacak. Kendisi de Şevval Sam'ı çok sevdiğini, en çok istediği şeylerden birisinin Şevval Sam'ı canlı dinlemek olduğunu söyledi. 9 Eylül günü için randevulaştık. Ümit ediyoruz Dilruba'nın hiç değilse bu isteğini boşa çıkaracak bir durumla karşılaşmayız.” dedi.

Dilruba’nın 3 Eylül’de mahkemede serbest kalmasını beklediğini söyleyen CHP lideri, “Ben kendisini 9 Eylül günü partimizin 101'inci kuruluş yıl dönümünde Ankara'daki törenlere ve akşamki konsere davet ettim. Konserde Şevval Sam olacak. Kendisi de Şevval Sam'ı çok sevdiğini, en çok istediği şeylerden birisinin Şevval Sam'ı canlı dinlemek olduğunu söyledi. 9 Eylül günü için randevulaştık. Ümit ediyoruz Dilruba'nın hiç değilse bu isteğini boşa çıkaracak bir durumla karşılaşmayız.” dedi.

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Emel

Umarım çıkar gereksiz yere tutuyorlar. Onca suç kaydı olan adiler dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor, fikrini beyan edense içeride.