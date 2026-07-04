23 Yıllık Bir Mücadelenin Hikâyesi: Milli Hentbolcu ve Beden Eğitimi Öğretmeni Diğdem Hoşgör Anlatıyor
Bir sporcu için başarı yalnızca kazanılan madalyalarla ölçülmez. O başarı; çocuk yaşta kurulan hayallerde, bitmeyen antrenmanlarda, yaşanan sakatlıklarda, milli forma giyildiğinde hissedilen gururda ve bazen de büyük fedakârlıklar yapmak zorunda kalınan hayat kararlarında saklıdır.
Yaklaşık 23 yıl boyunca hentbolun içinde yer alan, A Milli Takım formasını gururla taşıyan, Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası’nda ülkemize Avrupa ikinciliği yaşatan ve bugün beden eğitimi öğretmeni olarak gençlerin hayatına dokunmaya devam eden Didem Hoşgör, sporculuk kariyerini noktalamasının ardından ilk kez Onedio için samimi açıklamalarda bulundu.
Çocukluk yıllarından milli takım kariyerine, unutamadığı anılardan Türk hentbolunun geleceğine, öğretmenlik mesleğinden kariyerini bırakma sürecine kadar birçok konuyu içtenlikle anlatan Hoşgör, spora gönül veren gençlere de önemli mesajlar verdi.
İşte Onedio için gerçekleştirdiğimiz özel röportaj…
1. Sporun içinde büyüyen bir isim olarak hentbolla tanışmanız nasıl oldu? Bu branşa yönelmenizde kimler etkili oldu?
2. Milli takım formasına uzanan yolculuğunuzda sizi en çok zorlayan süreçler nelerdi? Bu yıllar size neler öğretti?
3. Kariyeriniz boyunca unutamadığınız, hafızanızda en özel yeri olan anılar hangileri?
4. Milli sporcu kimliğinizin yanında beden eğitimi öğretmeni olmanız size nasıl bir sorumluluk yüklüyor?
5. Sizce okullardaki beden eğitimi dersleri çocukları spora yönlendirmek ve sporcu yetiştirmek için yeterli mi?
6. Uzun yıllar Türk hentboluna hizmet etmiş bir sporcu olarak, bugün hentbolun geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
7. Hentbol, fiziksel ve zihinsel açıdan oldukça zor bir branş. Buna rağmen sizce neden hak ettiği ilgiyi göremiyor?
8. Sizce hentbolun daha fazla insana ulaşması ve çocukların bu branşa yönelmesi için neler yapılmalı?
9. 23 yıllık başarılı kariyerinizi sonlandırma kararınızın arkasında nasıl bir hikâye var?
10. Bundan sonraki süreçte sizi nasıl bir Didem Hoşgör bekliyor? Spordan tamamen uzak kalmayı düşünüyor musunuz?
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