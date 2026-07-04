23 Yıllık Bir Mücadelenin Hikâyesi: Milli Hentbolcu ve Beden Eğitimi Öğretmeni Diğdem Hoşgör Anlatıyor

Sporun ve özellikle hentbolun içinden gelen bir ailede büyüdüğüm için aslında hayatımın bir noktasında bu sporla buluşacağımı hep hissediyordum. Yolum değerli hocalarım Birol Ünsal ve Nedim Kum ile kesişti. Onların bana olan inancı, ailemin de büyük desteği ve ısrarıyla hentbola ilk adımımı attım.

Beni hentbola yönlendiren en önemli etkenlerden biri ablam Sinem Hoşgör’ün hentbolcu olmasıydı. Küçük yaşlardan itibaren onu izleyerek büyüdüm. Bir diğer önemli isim de beden eğitimi öğretmenim Nedim Kum oldu. Bana olan güveni ve yönlendirmeleri sayesinde kendimi bu branşın içinde buldum.

Aslında o dönem voleybol ile hentbol arasında gidip geliyordum. İkisini de seviyordum ve hangisini yapacağıma uzun süre karar veremedim. Ama ailemizin hentbolun içinden geliyor olması, babamın bu branşla ilgilenmesi ve en önemlisi ablamın hentbol oynaması beni doğal olarak hentbola çekti.

Hatta çocukken unutamadığım anılarım vardır. Ablam deplasmanlara giderken ben gizli gizli takım otobüsüne ya da arabaya binmeye çalışır, onlarla birlikte gitmenin heyecanını yaşardım. O salonların kokusu, maç atmosferi, tribünler ve oyuncuların heyecanı beni çok etkiliyordu. Belki de o günlerde farkında olmadan “Ben de bir gün burada olacağım.” diye hayal kuruyordum. Bugün dönüp baktığımda o küçük anıların hayatımın yönünü değiştirdiğini görüyorum.