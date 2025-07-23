23 Temmuz Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Tour de France parkurunda Türk bayrağıyla sık sık karşımıza çıkan isim, bu yıl da yarışın simgelerinden biri haline gelmişti. Her etap sonunda elinde Ay-Yıldızlı bayrağıyla ekranlara yansıyan bu kişi, Türk bisiklet camiasında merak konusu olmuştu. Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre, bu ismin Türk bisikletçi Ahmet Mumcu olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak Mumcu, bu kez spordaki neşeli görüntüler yerine olumsuz bir gelişmeyle gündeme geldi.