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23 Temmuz Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

23 Temmuz Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.07.2025 - 23:56

Ülkemizde her an yeni bir gelişmenin yaşandığı yoğun Türkiye gündemine dair kaçırmamanız gereken haberleri derledik. Gündemi takip edemeyen, 23 Temmuz Çarşamba gününün haberlerini kaçıran ya da yeniden okumak isteyenlerdenseniz, 'Bugün Türkiye'de neler oldu?' sorusunun yanıtını burada bulabilirsiniz. 

İşte, 23 Temmuz Çarşamba gününün gündemine oturan, gözden kaçırılmaması ve mutlaka okunması gereken haberler...

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Söndürelemiyor: Bilecik, Karabük, İzmir ve Manisa'da Orman Yangınları Devam Ediyor

Söndürelemiyor: Bilecik, Karabük, İzmir ve Manisa'da Orman Yangınları Devam Ediyor

Sakarya'nın Geyve-Pamukova ilçeleri arasında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in ilçesine sıçradı. Kısmen kontrol altına alınan yangının yeniden alevlendiği görülürken İzmir'in Menderes ilçesinde, Manisa'da ve Karabük'te de yangınların devam ettiği aktarıldı.

Eskişehir'deki Orman Yangınlarında 10 Kişi Şehit Oldu

Eskişehir'deki Orman Yangınlarında 10 Kişi Şehit Oldu

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 5 orman işçisi ve 5 AKUT görevlisi şehit oldu. 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu toplam 24 kişinin yangının içerisinde kaldığı öğrenildi. Yaralıların 14'ü tedavi altına alındı. 

Soğutma çalışmaları sırasında alevlerin aniden parlaması sonucunda yangının ortasında kalan ekipteki bazı görevliler yaralanmış bazı görevliler ise kaybolmuştu.

Orman Yangınında Şehit Düşen 10 Emekçi Hakkında Vatandaşların İddiaları Ortaya Çıktı

Orman Yangınında Şehit Düşen 10 Emekçi Hakkında Vatandaşların İddiaları Ortaya Çıktı

Yurdun dört bir yanından gelen yangın haberleri ciğerimizi yakıyor. Sakarya, Bilecik, Karabük ve Manisa'da yangınlar devam ederken Eskişehir'de 10 emekçinin şehit olduğu bir facia yaşandı. 19 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubunun yangının içinde kaldığı olayın acı veren detaylarına dair iddialar ise mahalle sakinleri tarafından basın mensuplarına aktarıldı.

İstanbul Fatih'te Şiddetli Patlama Sesi: Valilikten Açıklama Geldi, Can Kaybı Yok

İstanbul Fatih'te Şiddetli Patlama Sesi: Valilikten Açıklama Geldi, Can Kaybı Yok

İstanbul'un Fatih ilçesinde şiddetli bir patlama sesi duyulduğu aktarıldı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, olay yerine çok sayıda itfaiye aracının yönlendirildiği görüldü. 

Bir binanın çöktüğü ortaya çıktı, sebebinin ise doğalgaz patlaması olduğu iddia ediliyor. 

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

İzmir'de Kaldırımda Kaykay Süren Gence Alkollü Araç Kullanma Cezası Kesildi

İzmir'de Kaldırımda Kaykay Süren Gence Alkollü Araç Kullanma Cezası Kesildi

Trafikte cezaların genelde araç başındaki şoförlere kesildiğini biliyoruz. Zaman zaman yayaların da uymadıkları kurallar sebebiyle ceza kesilmesine halen alışabilmiş değiliz. 

Böyle bir alışılmadık ceza bu kez İzmir'de yaşandı. Kaykaycı bir gence uygulanan ceza gündem oldu.

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Zeytinliklerin İmara Açılmasına Sinirlenen Tarkan, Zeytinler İçin Yazdığı Şiiri Paylaştı

Zeytinliklerin İmara Açılmasına Sinirlenen Tarkan, Zeytinler İçin Yazdığı Şiiri Paylaştı

Zeytinlikleri maden çalışmalarına açacak yasa teklifinin 20 Haziran'da TBMM komisyonundan geçmesi ülke genelinde büyük tepkiye sebep olmuştu. 

Bir tepki de Megastar Tarkan'dan geldi. Tarkan, zeytinler için yazdığı şiiri sosyal medya hesabından paylaştı.

Afyonkarahisar'da Suların Çekilmesiyle Bir İlçede Tam "1 Metre" Çökme Yaşandığı Ortaya Çıktı

Afyonkarahisar'da Suların Çekilmesiyle Bir İlçede Tam "1 Metre" Çökme Yaşandığı Ortaya Çıktı

Türkiye, büyük bir kuraklık riskiyle karşı karşıya. Son olarak Afyonkarahisar'da yaşanan bir gelişme, bölgede tedirginlik yarattı. Eber Gölü'ndeki suyun çekilmesiyle sadece ekolojik değil jeolojik de bir tehlike oluştuğu görüldü. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Gücek, Bolvadin ilçesinin zemininde yer yer 1 metreyi bulan göçmeler yaşandığını açıkladı.

Tour de France'da Açtığı Türk Bayrağı ile Tanınan Ahmet Mumcu Bayrak Sebebiyle Gözaltına Alındı

Tour de France'da Açtığı Türk Bayrağı ile Tanınan Ahmet Mumcu Bayrak Sebebiyle Gözaltına Alındı

Tour de France parkurunda Türk bayrağıyla sık sık karşımıza çıkan isim, bu yıl da yarışın simgelerinden biri haline gelmişti. Her etap sonunda elinde Ay-Yıldızlı bayrağıyla ekranlara yansıyan bu kişi, Türk bisiklet camiasında merak konusu olmuştu. Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre, bu ismin Türk bisikletçi Ahmet Mumcu olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak Mumcu, bu kez spordaki neşeli görüntüler yerine olumsuz bir gelişmeyle gündeme geldi.

Yeni Schengen Vizesi Geliyor! Körfez Ülkelerine Tek Vizeyle Seyahat Edilecek

Yeni Schengen Vizesi Geliyor! Körfez Ülkelerine Tek Vizeyle Seyahat Edilecek

Avrupa ülkelerine giriş için gerekli olan Schengen vizesine dair sorun devam ederken Körfez ülkeleri yeni bir adım attı. Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Schengen vizesi tarzında bir vize getirmeye hazırlanıyor. “Birleşik Turist Vizesi” olarak adlandırılan bu vizeyle Körfez bölgesine yapılacak seyahatlerin kolay hale getirilmesi amaçlandı.

İstanbul'a Yeni Otobüs Yolu Geliyor: 120 Kilometre Olacak, Bu Yıl Pilot Uygulama Hayata Geçecek

İstanbul'a Yeni Otobüs Yolu Geliyor: 120 Kilometre Olacak, Bu Yıl Pilot Uygulama Hayata Geçecek

20 milyonu geçen nüfusu ile megakent İstanbul’un en büyük sorunlarından biri de trafik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, toplu taşımayı rahatlatacak büyük bir proje hazırlığında olduklarını duyurdu.

İBB’nin projesine göre, İstanbul’a toplam 120 kilometre uzunluğunda otobüs öncelikli yol yapılacak. Proje kapsamında pilot bölge uygulaması bu yıl hayata geçecek.

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AKOM'dan "En Sıcak Gün" Uyarısı: İstanbul’un En Sıcak İlçeleri Belli Oldu

AKOM'dan "En Sıcak Gün" Uyarısı: İstanbul’un En Sıcak İlçeleri Belli Oldu

Türkiye, Afrika kaynaklı iki sıcak hava dalgası nedeniyle zor günler geçiriyor. Birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, İstanbul’da da öğle saatlerinde sıcaklık bazı ilçelerde 40’ın üzerine çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul’un en sıcak ilçesi Ümraniye oldu. 

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada da vatandaşların hafta sonuna kadar sürecek sıcak havalarda dikkatli olması konusunda uyarı yapıldı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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