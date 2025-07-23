23 Temmuz Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Ülkemizde her an yeni bir gelişmenin yaşandığı yoğun Türkiye gündemine dair kaçırmamanız gereken haberleri derledik. Gündemi takip edemeyen, 23 Temmuz Çarşamba gününün haberlerini kaçıran ya da yeniden okumak isteyenlerdenseniz, 'Bugün Türkiye'de neler oldu?' sorusunun yanıtını burada bulabilirsiniz.
İşte, 23 Temmuz Çarşamba gününün gündemine oturan, gözden kaçırılmaması ve mutlaka okunması gereken haberler...
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Söndürelemiyor: Bilecik, Karabük, İzmir ve Manisa'da Orman Yangınları Devam Ediyor
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Eskişehir'deki Orman Yangınlarında 10 Kişi Şehit Oldu
Orman Yangınında Şehit Düşen 10 Emekçi Hakkında Vatandaşların İddiaları Ortaya Çıktı
İstanbul Fatih'te Şiddetli Patlama Sesi: Valilikten Açıklama Geldi, Can Kaybı Yok
İzmir'de Kaldırımda Kaykay Süren Gence Alkollü Araç Kullanma Cezası Kesildi
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Zeytinliklerin İmara Açılmasına Sinirlenen Tarkan, Zeytinler İçin Yazdığı Şiiri Paylaştı
Afyonkarahisar'da Suların Çekilmesiyle Bir İlçede Tam "1 Metre" Çökme Yaşandığı Ortaya Çıktı
Tour de France'da Açtığı Türk Bayrağı ile Tanınan Ahmet Mumcu Bayrak Sebebiyle Gözaltına Alındı
Yeni Schengen Vizesi Geliyor! Körfez Ülkelerine Tek Vizeyle Seyahat Edilecek
İstanbul'a Yeni Otobüs Yolu Geliyor: 120 Kilometre Olacak, Bu Yıl Pilot Uygulama Hayata Geçecek
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AKOM'dan "En Sıcak Gün" Uyarısı: İstanbul’un En Sıcak İlçeleri Belli Oldu
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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NOGAYIN SİYASİ KÖŞESİ : TÜRKİYE YÜZYILI DEĞİL TÜRKİYE ÖLÜM YÜZYILI İşin öz... https://nogaysiyaseti.blogspot.com/2025/01/turkiye-yuzyili-degil-turkiye-olum.h... Devamını Gör