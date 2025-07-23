Tour de France'da Açtığı Türk Bayrağı ile Tanınan Ahmet Mumcu Bayrak Sebebiyle Gözaltına Alındı
Tour de France parkurunda Türk bayrağıyla sık sık karşımıza çıkan isim, bu yıl da yarışın simgelerinden biri hâline gelmişti. Her etap sonunda elinde ay-yıldızlı bayrağıyla ekranlara yansıyan bu kişi, Türk bisiklet camiasında merak konusu olmuştu. Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre, bu ismin Türk bisikletçi Ahmet Mumcu olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak Mumcu, bu kez spordaki neşeli görüntüler yerine olumsuz bir gelişmeyle gündeme geldi.
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Tour de France'ta Türk bayrağıyla etap sonlarında ekrana yansıyan Ahmet Mumcu, artık yarışın renklerinden biri.
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Ahmet Mumcu yine yarış için alanda yerini alırken, polisler tarafından gözaltına alındı.
Ahmet Mumcu, Türk bayrağı sebebiyle gözaltına alınmasını videolu bir paylaşımla anlattı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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