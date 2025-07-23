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Tour de France'da Açtığı Türk Bayrağı ile Tanınan Ahmet Mumcu Bayrak Sebebiyle Gözaltına Alındı

Tour de France'da Açtığı Türk Bayrağı ile Tanınan Ahmet Mumcu Bayrak Sebebiyle Gözaltına Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.07.2025 - 16:47

Tour de France parkurunda Türk bayrağıyla sık sık karşımıza çıkan isim, bu yıl da yarışın simgelerinden biri hâline gelmişti. Her etap sonunda elinde ay-yıldızlı bayrağıyla ekranlara yansıyan bu kişi, Türk bisiklet camiasında merak konusu olmuştu. Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre, bu ismin Türk bisikletçi Ahmet Mumcu olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak Mumcu, bu kez spordaki neşeli görüntüler yerine olumsuz bir gelişmeyle gündeme geldi.

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Tour de France'ta Türk bayrağıyla etap sonlarında ekrana yansıyan Ahmet Mumcu, artık yarışın renklerinden biri.

Tour de France'ta Türk bayrağıyla etap sonlarında ekrana yansıyan Ahmet Mumcu, artık yarışın renklerinden biri.

Ahmet Mumcu, katıldığı yarışlarda elinde Türk bayrağı ile katılıyor ve etap sonlarında bayrağıyla yarışçılara eşlik ederek güzel görüntülere neden oluyor. Ancak Ahmet Mumcu bu kez hiç istenmeyen bir olayın ortasında kaldı. Sebebi ise Türk bayrağı oldu.

Ahmet Mumcu yine yarış için alanda yerini alırken, polisler tarafından gözaltına alındı.

Ahmet Mumcu yine yarış için alanda yerini alırken, polisler tarafından gözaltına alındı.

Tour de France yarışını yıllardır yerinde takip eden Ahmet Mumcu, dün etap boyunca polis nezaretinde tutuldu. Ters kelepçe ile gözaltına alınan Mumcu, sebebi uzun süre öğrenemediğini daha sonra 'yarış güvenliğini tehdit etmek' suçlamasıyla gözaltına alındığını söyledi.

Ahmet Mumcu, Türk bayrağı sebebiyle gözaltına alınmasını videolu bir paylaşımla anlattı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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