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Eskişehir'deki Orman Yangınlarında 10 İşçi Şehit Oldu

Eskişehir'deki Orman Yangınlarında 10 İşçi Şehit Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.07.2025 - 20:42

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 5 orman işçisi ve 5 AKUT görevlisi şehit oldu. 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu toplam 24 kişinin yangının içerisinde kaldığı öğrenildi. Yaralıların 14'ü tedavi altına alındı. 

Soğutma çalışmaları sırasında alevlerin aniden parlaması sonucunda yangının ortasında kalan ekipteki bazı görevliler yaralanmış bazı görevliler ise kaybolmuştu.

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Eskişehir'deki orman yangınlarında 10 emekçimiz şehit oldu.

Eskişehir'deki orman yangınlarında 10 emekçimiz şehit oldu.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışırken alevlerin arasında kalan 5 orman emekçisi ve 5 AKUT görevlisi şehit oldu. Soğutma çalışmaları sırasında alevlerin aniden parlamasıyla görevliler yangının ortasında kaldı. Ekipteki bazı görevliler yaralandı, bazı görevliler ise kayboldu. 

Gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 12 yaralının kurtarıldığı öğrenildi. Yaralılar, pikaplarla kordinasyon merkezine getirilerek, hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Söndürme çalışmalarına katılarak destek veren Arama Kurtarma Derneği’nin (AKUT) Yönetim Kurulu Başkanı Barış Altan Doğan, DHA'ya yaptığı açıklamalarda tepe noktalarda söndürme çalışmasında yer alan bazı arkadaşlarından haber alamadıklarını belirtmişti.

Doğan, “Ekibimizin içinden bazı arkadaşlarımız orman alanında kaldılar, onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Şu anda ormanlık alanda, yangının bulunduğu kısımda zaten telsiz ve cep telefonu haberleşmesi mümkün değil. Şu anda haber alamadığımız arkadaşlarımız var. Onlarla ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı olmak üzere, başta bakanlıklar nezdinde de çalışmalar başlatıldı” açıklamasında bulunmuştu.

Tarın ve Orman Bakanı Yumaklı: 'Eskişehir’de başlayan yangında 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu toplam 24 kişi yangının içerisinde kaldı. Yaralılardan 14’ü tedavi altına alınırken, 5 orman çalışanı ve 5 AKUT çalışanı hayatını kaybetti.'

İlk açıklama ise Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'ndan geldi:

İlk açıklama ise Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'ndan geldi:
twitter.com

'Üzüntümüzü tarif edecek cümle ne yazık ki yok.

Seyitgazi’de çıkan orman yangınında, alevlerle mücadele ederken şehit düşen 11 kahraman orman emekçimizi kaybetmenin derin kederini yaşıyoruz.

Vatan toprağını, ormanlarımızı korumak uğruna can veren bu fedakâr kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum.'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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