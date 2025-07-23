Eskişehir'deki Orman Yangınlarında 10 İşçi Şehit Oldu

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışırken alevlerin arasında kalan 5 orman emekçisi ve 5 AKUT görevlisi şehit oldu. Soğutma çalışmaları sırasında alevlerin aniden parlamasıyla görevliler yangının ortasında kaldı. Ekipteki bazı görevliler yaralandı, bazı görevliler ise kayboldu.

Gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 12 yaralının kurtarıldığı öğrenildi. Yaralılar, pikaplarla kordinasyon merkezine getirilerek, hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Söndürme çalışmalarına katılarak destek veren Arama Kurtarma Derneği’nin (AKUT) Yönetim Kurulu Başkanı Barış Altan Doğan, DHA'ya yaptığı açıklamalarda tepe noktalarda söndürme çalışmasında yer alan bazı arkadaşlarından haber alamadıklarını belirtmişti.

Doğan, “Ekibimizin içinden bazı arkadaşlarımız orman alanında kaldılar, onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Şu anda ormanlık alanda, yangının bulunduğu kısımda zaten telsiz ve cep telefonu haberleşmesi mümkün değil. Şu anda haber alamadığımız arkadaşlarımız var. Onlarla ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı olmak üzere, başta bakanlıklar nezdinde de çalışmalar başlatıldı” açıklamasında bulunmuştu.

Tarın ve Orman Bakanı Yumaklı: 'Eskişehir’de başlayan yangında 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu toplam 24 kişi yangının içerisinde kaldı. Yaralılardan 14’ü tedavi altına alınırken, 5 orman çalışanı ve 5 AKUT çalışanı hayatını kaybetti.'