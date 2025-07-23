Eskişehir'deki Orman Yangınlarında 10 İşçi Şehit Oldu
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 5 orman işçisi ve 5 AKUT görevlisi şehit oldu. 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu toplam 24 kişinin yangının içerisinde kaldığı öğrenildi. Yaralıların 14'ü tedavi altına alındı.
Soğutma çalışmaları sırasında alevlerin aniden parlaması sonucunda yangının ortasında kalan ekipteki bazı görevliler yaralanmış bazı görevliler ise kaybolmuştu.
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Eskişehir'deki orman yangınlarında 10 emekçimiz şehit oldu.
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İlk açıklama ise Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'ndan geldi:
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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