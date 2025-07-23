Afyonkarahisar'da Suların Çekilmesiyle Bir İlçede Tam "1 Metre" Çökme Yaşandığı Ortaya Çıktı
Türkiye, büyük bir kuraklık riskiyle karşı karşıya. Son olarak Afyonkarahisar'da yaşanan bir gelişme, bölgede tedirginlik yarattı. Eber Gölü'ndeki suyun çekilmesiyle sadece ekolojik değil jeoolojik de bir tehlike oluştuğu görüldü.
Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Gücek, Bolvadin ilçesinin zemininde yer yer 1 metreyi bulan göçmeler yaşandığını açıkladı.
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Kuraklık tehlikesi baş gösterdi.
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"Bazı bölgelerdeki çökme 1 metreyi aştı."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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