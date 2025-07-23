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Afyonkarahisar'da Suların Çekilmesiyle Bir İlçede Tam "1 Metre" Çökme Yaşandığı Ortaya Çıktı

Afyonkarahisar'da Suların Çekilmesiyle Bir İlçede Tam "1 Metre" Çökme Yaşandığı Ortaya Çıktı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.07.2025 - 18:47

Türkiye, büyük bir kuraklık riskiyle karşı karşıya. Son olarak Afyonkarahisar'da yaşanan bir gelişme, bölgede tedirginlik yarattı. Eber Gölü'ndeki suyun çekilmesiyle sadece ekolojik değil jeoolojik de bir tehlike oluştuğu görüldü. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Gücek, Bolvadin ilçesinin zemininde yer yer 1 metreyi bulan göçmeler yaşandığını açıkladı.

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Kuraklık tehlikesi baş gösterdi.

Kuraklık tehlikesi baş gösterdi.

Sıcak havalar, kuraklığı da beraberinde getirdi. Birçok şehrimiz su kıtlığı tehlikesiyle karşı karşıya kalırken Afyonkarahisar'da yer alan Eber Gölü de kuraklıkla gündeme geldi. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Gücek, Eber Gölü'nde yaşanan kuraklığa dikkat çekerek kuraklığın sadece ekolojik değil jeolojik etkileri olduğunu da aktardı. Gücek, Eber Gölü'nün Bolvadin için olan önemine değinerek son zamanlarda yeraltı su seviyesinin ciddi anlamda azaldığını aktardı.

"Bazı bölgelerdeki çökme 1 metreyi aştı."

"Bazı bölgelerdeki çökme 1 metreyi aştı."

Gücek, 'Son 25-30 yıllık süreçte küresel iklim değişikliğine bağlı kuraklık ve aşırı yeraltı suyu çekimi, Bolvadin çevresinde su seviyesinin önemli ölçüde düşmesine neden olmuştur.' dedi. 

Gücek, yeraltı sularının çekilmesine bağlı olarak bu zeminlerde rötre (büzülme) kaynaklı çizgisel yüzey kırıklarının ve düşey deformasyonların meydana geldiğini, bu deformasyonların zamanla şiddetlendiğini belirtiyor. 

'Eber Gölü'ne doğru uzanan güneydoğu bloklarındaki çökme miktarlarının bazı bölgelerde 1 metreyi aştığı tespit edilmiştir. ' Ayrıca zemin deformasyonları da tetiklenmeye devam ediyor...

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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