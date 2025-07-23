Afyonkarahisar'da Suların Çekilmesiyle Bir İlçede Tam "1 Metre" Çökme Yaşandığı Ortaya Çıktı

Sıcak havalar, kuraklığı da beraberinde getirdi. Birçok şehrimiz su kıtlığı tehlikesiyle karşı karşıya kalırken Afyonkarahisar'da yer alan Eber Gölü de kuraklıkla gündeme geldi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Gücek, Eber Gölü'nde yaşanan kuraklığa dikkat çekerek kuraklığın sadece ekolojik değil jeolojik etkileri olduğunu da aktardı. Gücek, Eber Gölü'nün Bolvadin için olan önemine değinerek son zamanlarda yeraltı su seviyesinin ciddi anlamda azaldığını aktardı.