İzmir'de Kaldırımda Kaykay Süren Gence Alkollü Araç Kullanma Cezası Kesildi

Trafikte cezaların genelde araç başındaki şoförlere kesildiğini biliyoruz. Zaman zaman yayaların da uymadıkları kurallar sebebiyle ceza kesilmesine halen alışabilmiş değiliz.

Böyle bir alışılmadık ceza bu kez İzmir'de yaşandı. Kaykaycı bir gence uygulanan ceza gündem oldu.