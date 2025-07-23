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İzmir'de Kaldırımda Kaykay Süren Gence Alkollü Araç Kullanma Cezası Kesildi

İzmir'de Kaldırımda Kaykay Süren Gence Alkollü Araç Kullanma Cezası Kesildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.07.2025 - 19:29

Trafikte cezaların genelde araç başındaki şoförlere kesildiğini biliyoruz. Zaman zaman yayaların da uymadıkları kurallar sebebiyle ceza kesilmesine halen alışabilmiş değiliz. 

Böyle bir alışılmadık ceza bu kez İzmir'de yaşandı. Kaykaycı bir gence uygulanan ceza gündem oldu.

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Trafikte aracı başındaki şoförlerin ceza almasına alışığız ancak şoförler dışında trafikteki unsurlardan birinin ceza yemesine alışamadık.

Trafikte aracı başındaki şoförlerin ceza almasına alışığız ancak şoförler dışında trafikteki unsurlardan birinin ceza yemesine alışamadık.

Zaman zaman yayalara yazılan cezalara son dönemlerde scooter kullananlara  uygulanan cezalar eklenmeye başladı. İzmir'de ise kaykay süren bir gence uygulanan cezadaki promil detayı dikkat çekti.

"Hususi otomobil dışında kalan diğer araçlar..." maddesinden kaykaycı gence alkol cezası yazıldı.

"Hususi otomobil dışında kalan diğer araçlar..." maddesinden kaykaycı gence alkol cezası yazıldı.

İzmir Buca'da kaldırımda kaykay sürdüğü tespit edilen gence alkol testi uygulancı. 0.43 promil alkol tespit edilen gence 9 bin 267 lira para cezası kesildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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