İzmir'de Kaldırımda Kaykay Süren Gence Alkollü Araç Kullanma Cezası Kesildi
Trafikte cezaların genelde araç başındaki şoförlere kesildiğini biliyoruz. Zaman zaman yayaların da uymadıkları kurallar sebebiyle ceza kesilmesine halen alışabilmiş değiliz.
Böyle bir alışılmadık ceza bu kez İzmir'de yaşandı. Kaykaycı bir gence uygulanan ceza gündem oldu.
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Trafikte aracı başındaki şoförlerin ceza almasına alışığız ancak şoförler dışında trafikteki unsurlardan birinin ceza yemesine alışamadık.
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"Hususi otomobil dışında kalan diğer araçlar..." maddesinden kaykaycı gence alkol cezası yazıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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