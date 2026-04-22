23 Nisan Perşembe Borsa ve Bankalar Açık mı, Kapalı mı? EFT, Havale ve FAST Yapılıyor mu?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.04.2026 - 16:12

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl perşembe gününe denk geliyor. Resmi tatil nedeniyle birçok kurum hizmet vermeyecek. Banka işlemleri olan vatandaşlar son durumu araştırıyor. Yatırımcılar ise borsanın açık olup olmadığını merak ediyor. Para transferleriyle ilgili detaylar da netleşti.

23 Nisan Perşembe Bankalar Açık mı?

23 Nisan Perşembe günü kamu ve özel bankalar resmi tatil kapsamında kapalı olacak. Şubeler üzerinden para yatırma, para çekme, hesap açılışı, kredi işlemleri ve müşteri temsilciliği gibi yüz yüze hizmetler verilmeyecek. Gün içinde şubeden işlem yapmak isteyen vatandaşların planlarını 24 Nisan Cuma gününe göre yapması gerekiyor.

Bankalar normal çalışma düzenine 24 Nisan Cuma günü yeniden dönecek. ATM’ler, mobil bankacılık ve internet bankacılığı kanalları ise kullanılmaya devam edecek. Kartlı işlemler, bakiye sorgulama ve temel bankacılık hizmetleri dijital kanallardan sürdürülebilecek.

EFT, Havale ve FAST İşlemleri Yapılabilecek mi?

EFT işlemleri resmi tatil nedeniyle beklemeye alınacak ve verilen talimatlar 24 Nisan Cuma sabahı işleme konulacak. Havale işlemleri aynı banka içerisindeki hesaplar arasında anlık şekilde gerçekleşmeye devam edecek. FAST sistemi üzerinden yapılan transferler ise günün her saatinde, belirlenen limitler dahilinde karşı hesaba anında ulaşabilecek.

23 Nisan Perşembe Borsa Açık mı?

23 Nisan Perşembe günü Borsa İstanbul resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Hisse senedi piyasasında gün boyunca alım satım işlemleri gerçekleştirilemeyecek. Yatırımcılar emir girişleri ve piyasa hareketleri için sonraki iş gününü bekleyecek.

Ayrıca Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) ile borçlanma araçları piyasasında da işlemler duracak. Normal işlem düzeni 24 Nisan Cuma günü yeniden başlayacak.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
