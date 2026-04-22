23 Nisan Perşembe Borsa ve Bankalar Açık mı, Kapalı mı? EFT, Havale ve FAST Yapılıyor mu?

23 Nisan Perşembe günü kamu ve özel bankalar resmi tatil kapsamında kapalı olacak. Şubeler üzerinden para yatırma, para çekme, hesap açılışı, kredi işlemleri ve müşteri temsilciliği gibi yüz yüze hizmetler verilmeyecek. Gün içinde şubeden işlem yapmak isteyen vatandaşların planlarını 24 Nisan Cuma gününe göre yapması gerekiyor.

Bankalar normal çalışma düzenine 24 Nisan Cuma günü yeniden dönecek. ATM’ler, mobil bankacılık ve internet bankacılığı kanalları ise kullanılmaya devam edecek. Kartlı işlemler, bakiye sorgulama ve temel bankacılık hizmetleri dijital kanallardan sürdürülebilecek.

EFT, Havale ve FAST İşlemleri Yapılabilecek mi?

EFT işlemleri resmi tatil nedeniyle beklemeye alınacak ve verilen talimatlar 24 Nisan Cuma sabahı işleme konulacak. Havale işlemleri aynı banka içerisindeki hesaplar arasında anlık şekilde gerçekleşmeye devam edecek. FAST sistemi üzerinden yapılan transferler ise günün her saatinde, belirlenen limitler dahilinde karşı hesaba anında ulaşabilecek.