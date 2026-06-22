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22-28 Haziran Haftanın Z Raporu: MERKÜR RETROSU

etiket 22-28 Haziran Haftanın Z Raporu: MERKÜR RETROSU

Filiz Çakal
Filiz Çakal - Onedio Üyesi
22.06.2026 - 16:13
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Haftaya hızlı ve biraz da aceleci başlayabiliriz. Çünkü Merkür’ün gölgesi bir panik havası yaratabilir. İşleri hızlıca yoluna koyma telaşıyla hatalara da açık olabiliriz. Eğer çok acil çözülmesi gereken konular varsa, onları retro öncesinde çözmelisiniz.

Retro başlamadan hemen önceki durağan konum bizi biraz tedirgin edebilir. 'İşler yetişir mi?', 'Cevap alabilir miyim?', 'O sorunu hemen halledebilir miyim?' gibi kaygılara da açığız. Ancak sakinliğini koruyan, fevri davranmayan, zamanı iyi değerlendiren ve planlı hareket edenler için süreç sorunsuz ilerleyecektir.

Durağan konum 28-30 Haziran arasında etkili olacağı için o tarihlere gelmeden ne yapabiliyorsanız yapın. Sonraya kalırsa da korkmayın; elinizde yarım kalan başka işler varsa onlara odaklanabilirsiniz.

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25 HAZİRAN: Venüs - Satürn Üçgeni

25 HAZİRAN: Venüs - Satürn Üçgeni

Bu açı ilişkiler için adeta bir can simidi gibi!

Son bir umutla işleri yoluna koymak, yanlış anlaşılmaları düzeltmek ve ciddi adımlar atmak için oldukça uygun bir dönem. Bir dargın bir barışık ilerleyen ilişkiler, retro öncesinde her şeyi temize çekebilir.

Bu durum ticari bağlantılar açısından da önemli. Doğru hamleler ve yatırımlar, kaynaklarınızı güçlendirmenize yardımcı olacaktır. Evlilik, nişan ve düğün gibi organizasyonlar da bu süreçte gerçekleştirilebilir.

26 HAZİRAN: Güneş - Neptün Karesi

26 HAZİRAN: Güneş - Neptün Karesi

Etkisi 4-5 gün sürecek bu zorlu açının; bireyler üzerinde aşırı baskı, hayal kırıklığı, dolandırılma, ego zedelenmesi, itibar kaybı ve kandırılma gibi olumsuzluklara neden olma ihtimali vardır.

O gün odak problemi yaşayabilir ve unutkanlık nedeniyle birçok şeyi yanlış yapabilirsiniz. Bu durum, aşırı hayalperestlik neticesinde gerçekleri görememeye ve olayları idrak etmekte zorlanmaya neden olabilir.

Ticaret yapanlar veya yapmayı düşünenler dikkatli olsun. Hiçbir şey düşündüğünüz gibi çıkmayabilir.

Ek olarak; yanıklar, nörolojik sorunlar ve zehirlenmelere karşı da dikkatli olmakta fayda var.

28 HAZİRAN: Mars - Jüpiter Altmışlığı

28 HAZİRAN: Mars - Jüpiter Altmışlığı

İki gezegenin temel mesajı çaba göstermeniz gerektiğidir.

Bir şeyi çok istemek yeterli değil. Onun için ne kadar mücadele ettiniz? Ne kadar emek verdiniz? İşte bu sorularla yüzleşebilirsiniz.

Hedefine kilitlenen, başarıya odaklanan ve sonuca ulaşmak isteyenleri hayal ettikleri yere taşıyabilecek bir etki söz konusu.

Maddi konularda avantaj sağlar. Atılan tohumlar karşılık bulur ve maddi açıdan tatmin edici sonuçlar doğurabilir. Zam, terfi ve cesaret gerektiren girişimlerde avantaj yakalayabilirsiniz.

28 HAZİRAN: Merkür Durağan Konumda

28 HAZİRAN: Merkür Durağan Konumda

Bir gezegenin durağan konuma geçmesi durduğu anlamına gelmez; ancak yavaşlar, ritminde bir sakinlik oluşur ve zihinsel karmaşaya neden olabilir. Bir nevi akışın yön değiştirmesi gibi düşünebiliriz.

Aşırı manipülatif konuşmalar yapmak için oldukça talihsiz bir zaman aralığı. Ağzınızdan çıkan sözler zamanın içinde mühürlenebilir ve kaderinizin bir parçası haline gelebilir.

Ne istediğinize, ne söylediğinize ve nasıl davrandığınıza dikkat etmelisiniz.

Bir konuyu ısrarla savunmak ya da sürekli gündeme getirmeye çalışmak ters tepebilir. Krizler kolay çözülmez, ciddi imzalar atılmaz, önemli kararlar verilmez ve duygusal taleplerde bulunulmaz.

Merkür'ün Yengeç retrosu, insana kendini yersiz, yurtsuz ve güvensiz hissettirebilir.

28 HAZİRAN - 11 AĞUSTOS: Mars İkizler Transiti

28 HAZİRAN - 11 AĞUSTOS: Mars İkizler Transiti

Astrolojinin bıçkın ve fevri çocuğu Mars, İkizler burcunda son derece hızlı, analitik ve zeki stratejiler geliştirebilir.

Bir fikri savunurken dikte etmeye ve baskıcı davranmaya meyilli olabilir. Pratik çözümler üretir; ancak aşırı hareketli doğası nedeniyle başladığımız işleri yarım bırakma eğilimi de yaratabilir.

Bu dönemde ticaret hızlanır. Ancak sürekli yenilenme ihtiyacı, hesaplanmamış riskleri de beraberinde getirebilir.

İkizler burcu sinir sistemi, el becerileri ve iletişimle ilişkilidir. Bu nedenle bazı kişiler istedikleri olmadığında acımasızca eleştirebilir ve sabırsız davranabilir. Kimi insanları ikna etmek de zorlaşacaktır.

Ayrıca küçük ve büyük sakarlıklara, üst solunum yolu rahatsızlıklarına karşı da açık olabiliriz. Nefes darlığı yaşayanlar daha temkinli davranmalı.

Bilgiyi doğru kullanmak, teyit etmek ve süzgeçten geçirmek çok önemli. Aksi halde dedikodular ve yanlış bilgiler zihnimizi karıştırabilir.

Fütursuz söylemlere açık bir zaman dilimi. Dobralık adı altında çok fazla pot kırılabilir.

Sosyal medya platformlarında asparagas haberler sıkça dolaşabilir ve çeşitli siber saldırılar gündeme gelebilir.

Ek olarak, iç ve dış ticarette hareketlilik söz konusu. Ancak bu durum rekabeti artırırken karşılıklı sert diyaloglara da neden olabilir.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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Filiz Çakal
Filiz Çakal
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