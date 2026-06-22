22-28 Haziran Haftanın Z Raporu: MERKÜR RETROSU

Haftaya hızlı ve biraz da aceleci başlayabiliriz. Çünkü Merkür’ün gölgesi bir panik havası yaratabilir. İşleri hızlıca yoluna koyma telaşıyla hatalara da açık olabiliriz. Eğer çok acil çözülmesi gereken konular varsa, onları retro öncesinde çözmelisiniz.

Retro başlamadan hemen önceki durağan konum bizi biraz tedirgin edebilir. 'İşler yetişir mi?', 'Cevap alabilir miyim?', 'O sorunu hemen halledebilir miyim?' gibi kaygılara da açığız. Ancak sakinliğini koruyan, fevri davranmayan, zamanı iyi değerlendiren ve planlı hareket edenler için süreç sorunsuz ilerleyecektir.

Durağan konum 28-30 Haziran arasında etkili olacağı için o tarihlere gelmeden ne yapabiliyorsanız yapın. Sonraya kalırsa da korkmayın; elinizde yarım kalan başka işler varsa onlara odaklanabilirsiniz.