21 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
21 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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1. Hamdi Alkan ile olan evliliğini sonlandırmasının ardından magazin gündeminde yaşanan polemiklerle adını sıkça duyduğumuz şarkıcı Selen Görgüzel, Ekol Tv'de yayınlanan ''Balçiçek ile Bu Gece''nin konuğu oldu. Ünlü komedyen Yavuz Seçkin ile birlikte karşılıklı olarak taklit yeteneğini yarıştıran Görgüzel'in 'Minik Serçe' taklidi, ünlü komedyen dahil olmak üzere programdaki herkesten tam not aldı.
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2. 90'lı yıllardan bu yana gerek şarkılarıyla, gerek renkli kişiliğiyle hayatımızda olan ve bizleri etkileyen şarkıcı Yıldız Tilbe, son yıllarda yaptığı çıkışlarla ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen bir isim. X, eski asıyla Twitter, platformunu da bir hayli aktif kullanan Tilbe, takipçilerinden kendisine soru sormasını istedi. Gelen soruları kendine has üslubuyla yanıtlayan Yıldız Tilbe, verdiği cevaplarla takipçilerini gülümseterek gündeme gelmeyi başardı.
3. Geçtiğimiz gün magazin dünyasına bomba gibi düşen Sabancı olayı son dönemlerin en büyük ses getiren konulardan biri oldu şüphesiz. Birkaç ay önce 3 yaşındaki Uzay isimli oğlunun Hacı Sabancı'dan olduğunu iddia eden F.D. açtığı babalık davasını kazandı. 2021 yılından beri Nazlı Sabancı'yla evli olup bir kız babası olan Hacı Sabancı'nın 2021'de dünyaya gelen bir oğlu olduğu netlik kazanmış oldu. Konuyla ilgili sessizliğini bozan ilk kişi olan Hacı Sabancı ardından da eşi "mutluyuz" pozu vermişti. Hacı'nın annesi Arzu Sabancı ise olayın patlamasından sonra iki günlük sessizliğe bürünmüştü. Oğlu ve gelini gibi mutlu aile kareleri yayınlamayan Arzu Hanım lise arkadaşlarını ve lise dönemi karelerini paylaştı.
4. 'Çocuklar Duymasın' dizisinin Meltem'i olarak ünlenen oyuncu Pınar Altuğ, oyuncu eşi Yağmur Atacan ile yaşadıkları lüks evin detaylarını paylaştı. Ünlü oyuncunun sade ama bir o kadar da şık tasarımlı evi sosyal medyada büyük beğeni topladı.
5. Türkiye’nin en gözde kış turizmi merkezlerinden bir tanesi olan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde korkunç bir olay yaşandı. 234 kişinin konakladığı büyük bir otelde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği oteldeki yangında ne yazık ki 32 kişi yaralanırken, 10 kişi de yaşamını yitirdi. Yaşanan üzücü olaya ünlü isimlerden de tepkiler yükseldi ve yükselmeye de devam ediyor!
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6. Ünlülerin menajeri Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddialara yönelik soruşturma büyümeye devam ediyor. Soruşturma kapsamına dahil edilen oyuncu Deniz Işın dün 'mağdur' sıfatıyla ifade vermek üzere Savcılığa çağrılmıştı. Bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelip ifade veren Deniz Işın muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakarak oradan ayrıldı! Gazete Magazin'in haberine göre; "Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı” diyen Işın'ın ifadesi de ortaya çıktı.
7. Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın büyük bir faciaya neden oldu. Hayatını kaybeden vatadandaşların olduğu yanan otelin hemen yanında kızıyla konaklayan Mahsun Kırmızıgül yaşadığı korku dolu anları Ekol Tv'ye anlattı. Apar topar İstanbul'a döndüğü söyleyen Kırmızıgül açıklamalarıyla facianın boyutunu gözler önüne serdi.
8. Gündemi çalkalamaya devam eden dizi sektöründeki tekelleşme iddiaları hakkında sosyal medyada sayısız paylaşım yapılmıştı. Söz konusu iddiaları ihbar kabul eden İstanbul Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında re'sen soruşturma başlatmıştı. Bu süreçte ünlülerin menajeri Ayşe Barım'a tepki gösteren isimlerden biri de Nedim Saban olmuştu. Pointer'in özel haberine göre; "Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım'ın ağzında!" diyen Nedim Saban ifadeye çağırıldı.
9. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan 12 katlı Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangın faciaya yol açtı. Sömestr tatili nedeniyle inanılmaz bir yoğunluk yaşanan otelde 66 kişi hayatını hayatını kaybetti. Acı tablonun her geçen saat büyüdüğü olaya kayıtız kalamayan isimlerden biri de ünlü senarist ve yönetmen Gani Müjde oldu. Gani Müjde küle dönen Kartalkaya'daki otelde yıllar önce çekilmiş bir karesini paylaşıp acısını dile döktü.
10. Bolu’nun meşhur tatil bölgesi Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasında 66 vatandaşımız hayatını kaybetti, 51 vatandaşımızın da yaralı olduğu açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın sebebiyle 22 Ocak Çarşamba günü 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu. Tüm gün yüreğimiz yanarken yaşanan faciaya ünlü isimlerden de tepki yükseldi. Geçtiğimiz dakikalarda bir tepki de Cem Yılmaz'dan geldi.
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11. Dün gece saatlerinde Bolu Kartalkaya Kayak Merkezindeki Grand Kartal otelde korkunç bir yangın çıktı. 10 saatin sonunda söndürülebilen yangın faciasında 66 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 51 vatandaşımızın da yaralı olduğu duyuruldu. Yangının çıkış sebebi henüz belli olmadı fakat oldukça meşhur olan otelin yangına bu kadar hazırlıksız yakalanması sosyal medyada tepkilerin çığ gibi büyümesine sebep oldu. Geçtiğimiz saatlerde bir tepki de ünlü oyuncu Behzat Uygur'dan geldi. Turne anısını paylaşan Uygur, yangın faciasına Almanya örneğiyle tepki gösterdi.
12. Ülkede milli yas ilan edilmesine sebep olan Bolu'daki yangın faciasında 76 vatandaşımızı kaybettik. 10 saatte söndürülen yangının çıkış sebebi henüz belirlenmedi fakat sosyal medyada otelin ihmaline tepkiler dakikalar ilerledikçe arttı. Geçtiğimiz dakikalarda, yaşadığımız kabusa bir tepki de Serenay Sarıkaya'dan geldi. X hesabından bir paylaşımda bulunan Sarıkaya, çaresizliğimize isyan etti, otelin tedbirsizliğine de tepki gösterdi.
13. Bolu, Kartalkaya Kayak Merkezindeki Grand Kartal otelde yaşanan elim olayda kaybettiğimiz vatandaşların sayısı 76'ya yükseldi. Sosyal medyada ihmale ve tedbirsizliğe tepkiler büyürken yaşadığımız faciaya bir yorum da Oğuzhan Uğur'dan geldi. Hislere tercüman olan Uğur, isyanının ardından yetkililerden "öldüğümüz için" özür diledi...
14. Bolu Kartalkaya'da yaşanan elim olayda şu ana dek açıklandığı üzere 76 vatandaşımızı kaybettik. Grand Kartal otelde meydana gelen korkunç yangının sebebi bilinmese de birçok kişi, kurum ve işletme büyük tepki çekti. Geçtiğimiz saatlerde bir tepki de Armağan Çağlayan'dan geldi. Yine bugün 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta 16 kişinin ölmesine sebep olan Derya Apartmanı davasındaki tek sanıklının tahliye haberini örnek gösteren Armağan Çağlayan nokta atışı bir tespitte bulundu.
15. Bolu, Kartalkaya'daki korkunç yangın faciası sonucunda 76 vatandaşımızı kaybettik. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenmedi fakat saatler ilerleyip can kaybı arttıkça kişilere, kurumlara ve işletmeye olan öfke giderek büyüdü. Birkaç saat önce bölgedeki diğer otellerde konaklayan insanların, kayak keyfine aralıksız devam ettiğini gösteren bir video yayılmış, hayrete düşürmüştü. Videoya denk gelen Şahan Gökbakar, öfkesine hakim olamadı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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