2026 YKS İptal mi Edilecek? YKS'de Hangi Soru İptal Edildi, Hangi Sorunun Cevabı Değişti?

Hayır, YKS iptal edilmeyecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre yalnızca AYT oturumunda bir soru iptal edildi. Bu durum, sınavın iptal edileceği ya da yeniden yapılacağı anlamına gelmiyor.

Yapılan inceleme sonucunda bir soru iptal edildi, bir sorunun da cevabı değiştirildi.