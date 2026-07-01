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2026 YKS İptal mi Edilecek? YKS'de Hangi Soru İptal Edildi, Hangi Sorunun Cevabı Değişti?

2026 YKS İptal mi Edilecek? YKS'de Hangi Soru İptal Edildi, Hangi Sorunun Cevabı Değişti?

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
01.07.2026 - 12:35
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Milyonlarca öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarını büyük bir heyecanla bekliyor. Ancak YKS sonuçları açıklanmadan önce, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) iki soru için başlattığı inceleme sonuçlandı. ÖSYM, AYT oturumunda bir sorunun iptal edildiğini bir sorunun da yanıtının değiştiğini açıkladı.

Peki YKS iptal edilecek mi, hangi sorular iptal edildi?

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YKS İptal mi Edilecek?

YKS İptal mi Edilecek?

Hayır, YKS iptal edilmeyecek. 

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre yalnızca AYT oturumunda bir soru iptal edildi. Bu durum, sınavın iptal edileceği ya da yeniden yapılacağı anlamına gelmiyor. 

Yapılan inceleme sonucunda bir soru iptal edildi, bir sorunun da cevabı değiştirildi.

YKS'de hangi soru iptal edildi?

YKS'de hangi soru iptal edildi?

YKS'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı’ndaki 20 numaralı soru iptal edildi. Bu oturuma giren öğrenciler için bu soru iptal edilmiş oldu.

YKS'de hangi sorunun cevabı değişti?

Alan Yeterlilik Testleri’nin Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 23 numaralı sorunun cevabı değişti. 23 numaralı Matematik sorusunun “C” olarak girilen cevabı “A” olarak değiştirildi.

YKS Sorusu Neden İptal Edildi?

YKS'deki soru, eserdeki karakterin adı yanlış yazıldığı için iptal edildi.

YKS'de puanlar nasıl hesaplanacak?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, YKS'de iptal edilen soru sonrasında puan hesaplama şu şekilde olacak:  'Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.' hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.'

YKS'de cevabı değiştirilen soru

YKS'de cevabı değiştirilen soru

YKS'de iptal edilen soru

YKS'de iptal edilen soru
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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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