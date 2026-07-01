2026 YKS İptal mi Edilecek? YKS'de Hangi Soru İptal Edildi, Hangi Sorunun Cevabı Değişti?
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Milyonlarca öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarını büyük bir heyecanla bekliyor. Ancak YKS sonuçları açıklanmadan önce, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) iki soru için başlattığı inceleme sonuçlandı. ÖSYM, AYT oturumunda bir sorunun iptal edildiğini bir sorunun da yanıtının değiştiğini açıkladı.
Peki YKS iptal edilecek mi, hangi sorular iptal edildi?
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YKS İptal mi Edilecek?
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YKS'de hangi soru iptal edildi?
YKS'de cevabı değiştirilen soru
YKS'de iptal edilen soru
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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