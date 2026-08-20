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2026 Mevlid Kandili Ne Zaman, Ayın Kaçında? İşte Diyanet Takvimi ve Mevlid Kandili'nde Yapılacak İbadetler

2026 Mevlid Kandili Ne Zaman, Ayın Kaçında? İşte Diyanet Takvimi ve Mevlid Kandili'nde Yapılacak İbadetler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 18:08
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İslam aleminin en önemli günlerinden biri olan, Hz. Muhammed'in (s.a.v) dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlid Kandili, manevi huzuru ve bereketiyle kalpleri ısıtmaya devam ediyor. Peki, milyonlarca Müslümanın heyecanla beklediği 2026 Mevlid Kandili ne zaman? Bu mübarek gecenin anlamı nedirP Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalıdır? 

İşte detaylar.

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2026 Mevlid Kandili Hangi Güne Denk Geliyor?

2026 Mevlid Kandili Hangi Güne Denk Geliyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre, 2026 yılında Mevlid Kandili 24 Ağustos Pazartesi günü idrak edilecek. Yani, 23 Ağustos Pazar'ı 24 Ağustos Pazartesi'ye bağlayan gece, bu kutlu doğumu dualarla ve ibadetlerle anacağız.

Hicri takvime göre ise Mevlid Kandili, her yıl olduğu gibi Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelmektedir.

Mevlid Kandili'nin Anlamı ve Önemi Nedir? Neden Kutlanır?

Mevlid Kandili'nin Anlamı ve Önemi Nedir? Neden Kutlanır?

'Mevlid' kelimesi Arapça kökenli olup sözlükte 'doğum yeri ve zamanı' anlamına gelir. İslam kültüründe ise özel olarak Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğumunu ifade etmek için kullanılır.

Mevlid Kandili, sadece bir doğum günü kutlamasından ibaret değildir. Bu gece, karanlık bir çağda dünyaya gelerek insanlığa merhamet, adalet ve güzel ahlakı öğreten, 'Alemlere Rahmet' olarak gönderilen son peygamberin dünyayı şereflendirdiği gecedir. Müslümanlar için öze dönüş, şükür, tefekkür ve peygamber sevgisini kalplerde yeniden yeşertme fırsatıdır.

Bu gecede, onun örnek hayatını (Siyer-i Nebi) anmak, sünnetlerini hayatımıza ne kadar yansıtabildiğimizi sorgulamak büyük önem taşır.

Mevlid Kandili'nde Yapılması Gereken İbadetler Nelerdir?

Mevlid Kandili'nde Yapılması Gereken İbadetler Nelerdir?

Mevlid Kandili'ne özel farz kılınmış bir ibadet şekli olmamakla birlikte, bu kıymetli geceyi ihya etmek için alimler tarafından tavsiye edilen pek çok ibadet bulunmaktadır. İşte bu manevi atmosferi en güzel şekilde değerlendirmek için yapabileceğiniz ibadetler:

  • Bol Bol Salavat Getirmek: 'Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed.' diyerek Peygamberimize salat ve selam göndermek bu gecenin en önemli ibadetlerindendir.

  • Kur'an-ı Kerim Okumak ve Dinlemek: İlahi kelamı okumak, anlamı üzerinde düşünmek kalplere şifa verir.

  • Kaza ve Nafile Namazları Kılmak: Varsa kaza namazlarını kılmak, yoksa tesbih namazı veya teheccüd namazı gibi nafile namazlarla geceyi değerlendirmek büyük sevaptır.

  • Tövbe ve İstiğfar Etmek: Günahlarımızın affı için samimi bir kalple Allah'a yönelmek ve bağışlanma dilemek.

  • Dua Etmek: Hem kendimiz, hem sevdiklerimiz hem de tüm İslam alemi için hayır dualarında bulunmak.

  • Oruç Tutmak: Kandil gününün gündüzünü (24 Ağustos Pazartesi) oruçlu geçirmek, manevi feyzi artıracaktır.

  • Mevlid-i Şerif Dinlemek: Peygamberimizin hayatını ve güzel ahlakını anlatan eserleri okumak veya dinlemek.

  • Sadaka Vermek ve İyilik Yapmak: İhtiyaç sahiplerini sevindirmek, hastaları ziyaret etmek, büyüklerin hal hatırını sormak.

Mevlid Kandili'yle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Mevlid Kandili'yle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Aklınızda hâlâ soru işaretleri mi var? Mevlid Kandili hakkında internette en çok aranan ve merak edilen soruları da sizin için kısaca cevapladık: 

Mevlid Kandili'nde Hangi Namaz Kılınır?

Mevlid Kandili'ne özel bir namaz yoktur. Ancak tesbih namazı, teheccüd namazı, hacet namazı gibi nafile namazlar kılınabilir ve kaza namazları eda edilebilir.

Mevlid Kandili Orucu Hangi Gün Tutulur?

Kandil gecesi 23 Ağustos'u 24 Ağustos'a bağlayan gece idrak edileceğinden, oruç tutmak isteyenler 24 Ağustos Pazartesi günü niyet edebilirler ve o günü oruç tutarak geçirebilirler. 

2026 Yılındaki Diğer Kandiller Ne Zaman?

İslam dininde özel bir yere sahip olan ve manevi huzurla dolu 'kandil' geceleri, hicri takvime göre hesaplandığı için miladi takvimde her yıl farklı tarihlere denk gelir. 2026 yılında Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi yılın ilk aylarında idrak edildi. Mevlid Kandili'ni de geride bıraktıktan sonra bu yıl geriye sadece Regaib Kandili kaldı. İşte 2026 yılının tüm kandil takvimi:

  • Miraç Kandili: 15 Ocak 2026

  • Berat Kandili: 2 Şubat 2026

  • Kadir Gecesi: 16 Mart 2026

  • Regaib Kandili: 10 Aralık 2026

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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