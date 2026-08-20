2026 Mevlid Kandili Ne Zaman, Ayın Kaçında? İşte Diyanet Takvimi ve Mevlid Kandili'nde Yapılacak İbadetler

'Mevlid' kelimesi Arapça kökenli olup sözlükte 'doğum yeri ve zamanı' anlamına gelir. İslam kültüründe ise özel olarak Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğumunu ifade etmek için kullanılır.

Mevlid Kandili, sadece bir doğum günü kutlamasından ibaret değildir. Bu gece, karanlık bir çağda dünyaya gelerek insanlığa merhamet, adalet ve güzel ahlakı öğreten, 'Alemlere Rahmet' olarak gönderilen son peygamberin dünyayı şereflendirdiği gecedir. Müslümanlar için öze dönüş, şükür, tefekkür ve peygamber sevgisini kalplerde yeniden yeşertme fırsatıdır.

Bu gecede, onun örnek hayatını (Siyer-i Nebi) anmak, sünnetlerini hayatımıza ne kadar yansıtabildiğimizi sorgulamak büyük önem taşır.