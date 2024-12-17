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2025 Yılı Gelin Makyajına Biçilen Fahiş Fiyatlara İsyan Bayrağı Çekildi

2025 Yılı Gelin Makyajına Biçilen Fahiş Fiyatlara İsyan Bayrağı Çekildi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.12.2024 - 13:05

2024 yılının sonuna yaklaşmamızla birlikte, birçok kaleme de zam gelmeye başladı. Henüz asgari ücret netleşmemişken gelen zamlar, vatandaşların belini büküyor. Birçok esnafın uyguladığı fahiş fiyatlara sosyal medyadan tepkiler yükseliyor. 2025 gelmeden tepki çeken fiyatlardan biri de 'gelin saçı ve makyajı' oldu. 

Sosyal medyada bir kullanıcı, erken rezarvasyon için 36 bin TL fiyat aldığını açıkladı. 

2025'ten sonraki fiyatı ise ne siz sorun ne biz söyleyelim...

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Evlilik masrafları her geçen yıl artıyor.

Evlilik masrafları her geçen yıl artıyor.

Koltuk takımıydı, gelinliğiydi, çeyiziydi derken her şeyi uygun fiyatlısından yapsanız bile mecburen bir borç altına giriyorsunuz. Beklenmedik masraflar çıkıyor, cebinizde ne varsa gidiyor...

Düğün sürecinin en büyük masraflarından biri de hiç şüphesiz gelin makyajı ve saçı.

Düğün sürecinin en büyük masraflarından biri de hiç şüphesiz gelin makyajı ve saçı.

Normal bir maşa istediğinizde uygun fiyatlar söyleyen kuaförler, işler gelin olmaya gelince fahiş fiyatlarla karşınıza çıkıyor. 

Çoğu yerde 'Gelin makyajı' ayrıca bir efor gerektirmese de nedense ayrıca bir ücret gerektiyor.

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte yeni sezondaki gelin saç ve makyaj fiyatları da belli olmaya başladı.

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte yeni sezondaki gelin saç ve makyaj fiyatları da belli olmaya başladı.

Ne siz sorun ne biz söyleyelim...

Bir sosyal medya kullanıcısı, erken rezasvasyon ile 36 bin TL'ye gelin makyajı fiyatı aldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, erken rezasvasyon ile 36 bin TL'ye gelin makyajı fiyatı aldı.
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2025'ten sonraya kalacak olursa da 50 bin TL!

"Sadece saçımı yaptıracağım" dese bile kuaförü bir türlü ikna edemiyor.

"Sadece saçımı yaptıracağım" dese bile kuaförü bir türlü ikna edemiyor.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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