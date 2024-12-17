2025 Yılı Gelin Makyajına Biçilen Fahiş Fiyatlara İsyan Bayrağı Çekildi
2025 Yılı Gelin Makyajına Biçilen Fahiş Fiyatlara İsyan Bayrağı Çekildi
2024 yılının sonuna yaklaşmamızla birlikte, birçok kaleme de zam gelmeye başladı. Henüz asgari ücret netleşmemişken gelen zamlar, vatandaşların belini büküyor. Birçok esnafın uyguladığı fahiş fiyatlara sosyal medyadan tepkiler yükseliyor. 2025 gelmeden tepki çeken fiyatlardan biri de 'gelin saçı ve makyajı' oldu.
Sosyal medyada bir kullanıcı, erken rezarvasyon için 36 bin TL fiyat aldığını açıkladı.
2025'ten sonraki fiyatı ise ne siz sorun ne biz söyleyelim...
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Evlilik masrafları her geçen yıl artıyor.
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Düğün sürecinin en büyük masraflarından biri de hiç şüphesiz gelin makyajı ve saçı.
Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte yeni sezondaki gelin saç ve makyaj fiyatları da belli olmaya başladı.
Bir sosyal medya kullanıcısı, erken rezasvasyon ile 36 bin TL'ye gelin makyajı fiyatı aldı.
"Sadece saçımı yaptıracağım" dese bile kuaförü bir türlü ikna edemiyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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