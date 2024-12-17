2025 Yılı Gelin Makyajına Biçilen Fahiş Fiyatlara İsyan Bayrağı Çekildi

2024 yılının sonuna yaklaşmamızla birlikte, birçok kaleme de zam gelmeye başladı. Henüz asgari ücret netleşmemişken gelen zamlar, vatandaşların belini büküyor. Birçok esnafın uyguladığı fahiş fiyatlara sosyal medyadan tepkiler yükseliyor. 2025 gelmeden tepki çeken fiyatlardan biri de 'gelin saçı ve makyajı' oldu.

Sosyal medyada bir kullanıcı, erken rezarvasyon için 36 bin TL fiyat aldığını açıkladı.

2025'ten sonraki fiyatı ise ne siz sorun ne biz söyleyelim...