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Yıllardır Her Yeni Yıla Hunharca Giren Adam 'Şafak 15' Diyerek Geri Döndü

Yıllardır Her Yeni Yıla Hunharca Giren Adam 'Şafak 15' Diyerek Geri Döndü

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.12.2024 - 00:45

Sosyal medya, dünya çapında eğlenceli bir yer. Fakat bizim kadar sosyal medyadan verim alan millet var mıdır, orasını bilemeyiz. Bildiğimiz tek şey, her yıl sonu yaklaştığında 'yeni yıla hunharca bağırarak giren adam' videosunun yükleneceği! Evet, bu sene de gelenek bozulmadı ve yeni yıla hunharca giren adam ismiyle tanıdığımız Yiğit Çalışkan 'Şafak 15' diyerek yeni videonun gelişini müjdeledi.

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Yeni yıl için heyecanlı mısınız?

Yeni yıl için heyecanlı mısınız?

Birçoğunuzun 'evet' dediğini duyar gibiyim. Fakat sesiniz biraz az geliyor...

Şöyle yeni yıla girerken duymaya alışık olduğumuz gibi gür bir sesle bağırmaya ne dersiniz?

Mesela, 2015'ten beri hayatımızda olan "yeni yıla hunharca giren adam" gibi. 😂

Mesela, 2015'ten beri hayatımızda olan "yeni yıla hunharca giren adam" gibi. 😂

Yiğit Çalışkan, ilk olarak 2015 yıl başında bir video paylaşmış ve tüm sosyal medyanın ilgisi çekmişti.

Bağırarak, hunharca sevinerek yeni yıla giren Yiğit Çalışkan, tüm Türkiye'de "tek gecelik fenomen" olarak tanındı.

Bağırarak, hunharca sevinerek yeni yıla giren Yiğit Çalışkan, tüm Türkiye'de "tek gecelik fenomen" olarak tanındı.

Her yeni yıla girerken de kendisinin video paylaşıp paylaşmayacağını merak eder olduk.

Çalışkan, "hayatımın en değerli hatıraları. İleride çocuğuma bile anlatacağım delilikler" dediği videolarına ise tam gaz devam ediyor.

Çalışkan, "hayatımın en değerli hatıraları. İleride çocuğuma bile anlatacağım delilikler" dediği videolarına ise tam gaz devam ediyor.

Her ne kadar sosyal medyada 'yeni yıla bağırarak giren adam öldü mü?' gibi haberler de çıksa da bu başlıklar gerçeği yansıtmıyor.

Ve beklenen gün geldi, Yiğit Çalışkan, nam-ı diğer yeni yıla bağırarak giren adam 2025 videosunun da geleceğini müjdeledi.

Ve beklenen gün geldi, Yiğit Çalışkan, nam-ı diğer yeni yıla bağırarak giren adam 2025 videosunun da geleceğini müjdeledi.
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Merakla bekliyoruz :)

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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