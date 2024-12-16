Yıllardır Her Yeni Yıla Hunharca Giren Adam 'Şafak 15' Diyerek Geri Döndü
Yıllardır Her Yeni Yıla Hunharca Giren Adam 'Şafak 15' Diyerek Geri Döndü
Sosyal medya, dünya çapında eğlenceli bir yer. Fakat bizim kadar sosyal medyadan verim alan millet var mıdır, orasını bilemeyiz. Bildiğimiz tek şey, her yıl sonu yaklaştığında 'yeni yıla hunharca bağırarak giren adam' videosunun yükleneceği! Evet, bu sene de gelenek bozulmadı ve yeni yıla hunharca giren adam ismiyle tanıdığımız Yiğit Çalışkan 'Şafak 15' diyerek yeni videonun gelişini müjdeledi.
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Yeni yıl için heyecanlı mısınız?
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Mesela, 2015'ten beri hayatımızda olan "yeni yıla hunharca giren adam" gibi. 😂
Bağırarak, hunharca sevinerek yeni yıla giren Yiğit Çalışkan, tüm Türkiye'de "tek gecelik fenomen" olarak tanındı.
Çalışkan, "hayatımın en değerli hatıraları. İleride çocuğuma bile anlatacağım delilikler" dediği videolarına ise tam gaz devam ediyor.
Ve beklenen gün geldi, Yiğit Çalışkan, nam-ı diğer yeni yıla bağırarak giren adam 2025 videosunun da geleceğini müjdeledi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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