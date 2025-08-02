2025 Yazında Çeşme ve Alaçatı Beach Giriş Ücretleri: İşte Mekan Mekan Fiyatlar

Çeşme’de beach club’lar 2025 yazında da oldukça popüler. Bazı mekanlar giriş ücreti alırken, bazıları sadece harcama limitiyle çalışıyor. Ücretsiz giriş fırsatı sunan beach’lerde bile kişi başı belirli bir harcama yapılması zorunlu. İşte bu yılın öne çıkan beach’leri ve güncel fiyat detayları:

Plage Isole Beach

2025 yaz sezonunda kişi başı giriş ücreti 1250 TL. Bu ücrete bir içecek dahil ediliyor. Minimum harcama limiti 2000 TL. Mekan 0-12 yaş arası çocuklardan ücret almıyor, 12-16 yaş arası için giriş 625 TL. Aileler için uygun bir ortam sunuyor, hem şık hem de nispeten sakin.

Coze Beach Paşalimanı

Giriş ücretsiz, ancak hafta içi 1500 TL, hafta sonu 2000 TL harcama limiti uygulanıyor. Sahil kısmı oldukça geniş ve şezlonglar sınırlı sayıda. Mekanda soft müzik tercih ediliyor, daha huzurlu bir gün geçirmek isteyenler için ideal.

Boheme Beach

Giriş ücreti yok fakat 3500 TL harcama limiti var. Yalnızca 18 yaş ve üzeri misafirlere açık. DJ performansları, kokteylleri ve kalabalıktan uzak lounge alanlarıyla öne çıkıyor. Yüksek bütçeli bir gün geçirmek isteyenler için tercih sebebi.

White Beach

Hafta içi 1800 TL, hafta sonu 2000 TL harcama limitiyle hizmet veriyor. Giriş ücreti yok. Aileler de çiftler de rahatça tercih edebiliyor. Plajı geniş, suyu berrak ve temiz.

Playa Tropical

Hafta içi giriş ücreti 2950 TL. Bu fiyata 1500 TL harcama kredisi dahil. Hafta sonu ve bayramlarda fiyat 3950 TL’ye çıkıyor, bu durumda harcama limiti 2375 TL. Daha çok genç çiftler ve influencer’ların tercih ettiği lüks bir beach.

Yuzu Beach

Hafta içi giriş 1500 TL, hafta sonu 2500 TL. Yaş sınırı 21. Müzik yüksek, atmosfer enerjik. Dans etmek, sosyalleşmek ve kalabalık gruplarla vakit geçirmek isteyen gençler için biçilmiş kaftan.

Before Sunset

Hafta içi giriş ücretsiz ve harcama limiti yok. Ancak cumartesi günleri 2500 TL harcama limiti uygulanıyor. Gün batımı partileriyle bilinen mekan, sosyal etkinlikleriyle öne çıkıyor.

The Beach Dalyan

Giriş ücretsiz. Minimum 1500 TL harcama limiti var. Denizi dalgasız ve sıcak, mekanda ise sade ve rahat bir dekorasyon tercih edilmiş.

Sommer Klein

Giriş ücreti 1000 TL. Alternatif olarak 2500 TL harcama limitiyle giriş yapılabiliyor. 18 yaş sınırı var. Akşamları DJ setleriyle mini festivallere dönüşen bir yapıya sahip.

Om Paparazzi

Hafta içi giriş ücretsiz. Harcama limiti 1450 TL. Hafta sonu ise 2450 TL harcama şartı var. Kalabalık, eğlenceli ve enerjisi yüksek bir ortam sunuyor.

Alaçatı 11

Giriş ücreti sabit: kişi başı 1500 TL. Harcama limiti yok. Günü plajda geçirmek isteyen ama ek harcama yapmak istemeyenler için net ve sade bir sistem sunuyor.

Sole Mare

Giriş ücreti 1750 TL ve bu fiyata bir içecek dahil. Harcama limiti uygulanmıyor. DJ performansları ve dans alanıyla özellikle akşamüstü saatlerinde hareketleniyor.