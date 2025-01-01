2025'te Yeni Ne Alacaksın?
2025'te Yeni Ne Alacaksın?
2025 yılı, yepyeni başlangıçlar ve fırsatlar sunuyor! Hedefler, hayaller ve belki de biraz yenilik. Belki bir ihtiyaç, belki de uzun zamandır hayalini kurduğun bir şey... Bu testle, 2025’te seni bekleyen o özel şeyi keşfetmeye hazır mısın? Gel, bakalım hangi yeniliği alacaksın!👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Yenilenmek için sana ne kadar kafa tatili lazım?
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2. Ne getirsin sana bu yıl?
3. İhtiyacın olmayan şeylere para harcama eğilimin var mı?
4. Peki, geçen yıl yaptığın yatırımlardan ne kadar memnunsun? Puanla bakalım!
5. 2025 yılında seyahat etmeyi planladığın bir yer var mı?
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6. 2025' i düşünmek sana ne hissettiriyor?
7. Söyle bakalım, üst modeli çıkan her telefonu aldığın oluyor mu?
8. Son olarak, diyelim ki farklı bir ülkeye taşınacaksın. Bu seçeneklerden hangisini tercih ederdin?
Ev!
Araba!
Yeni bir cep telefonu!
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