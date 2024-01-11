2024 Yılında Finansal Hedeflerine Ulaşabilecek misin?
2024 Yılında Finansal Hedeflerine Ulaşabilecek misin?
Yeni bir yıl yeni umutları beraberinde getirir... Hedeflerin için daha çok çalışacağın yeni yılda finansal hedeflerine ulaşabilecek misin?
Bu testte söylüyoruz!
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1. Öncelikle finansal hedeflerine ulaşmak için ne kadar zamandır çaba gösterdiğini öğrenelim!
2. Kredi kartı limitlerini sorsak?
3. Kredi kartı esktren geldiğinde borcun tamamını ödüyor musun?
4. Tüm giderlerini çıkarttığında hala banka hesabında paran oluyor mu?
5. Finansal hedeflerini hızlı bir biçimde gerçekleştirebilecek bir gücün olsaydı hangi güce sahip olmak isterdin?
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6. Bir sabah uyandığında milyoner olduğunu fark etseydin ne satın alırdın?
7. Acil durum fonunu oluştururken aşağıdaki seçeneklerden hangisini tercih edersin?
8. Uzun vadeli yatırım stratejini belirlerken aşağıdaki yatırım araçlarından hangisi seni daha çok cezbeder?
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