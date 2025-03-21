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2024 Yerel Seçimleri Öncesi Ortaya Çıkan Kent Uzlaşısı Kavramı Nedir?

2024 Yerel Seçimleri Öncesi Ortaya Çıkan Kent Uzlaşısı Kavramı Nedir?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.03.2025 - 13:27

Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki yaklaşık 100 kişinin gözaltına alınmasına neden olan soruşturmalarda iki adet kapsam medyada kendine yer buluyor. Bunlardan biri 'yolsuzluk' diğeri de 'terör'. Terör soruşturması olarak geçen soruşturma ise sadece Ekrem İmamoğlu ve İBB özelinde değil, İstanbul'un ve DEM Parti'nin güçlü olduğu ilçeleri kapsıyor. Peki siyasilerin ittifak protokolü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK'nın metropollerdeki etkinliğini arttırmasını amaçlayan bir kavram olarak gördüğü kent uzlaşısı nedir? Kent uzlaşısı ne zaman başladı ve kimler arasında?

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2018 genel seçimleride Millet İttifakı'nın meclis çoğunluğunu kazanamamasının ardından 2019 yerel seçimleriyle ilgili strateji merak ediliyordu.

2018 genel seçimleride Millet İttifakı'nın meclis çoğunluğunu kazanamamasının ardından 2019 yerel seçimleriyle ilgili strateji merak ediliyordu.

CHP ve İYİ Parti'nin 22 büyükşehir ve 27 ilde çıkardıkları adaylara destek kararında, başkan adayı CHP'li olan belediyelere HDP de dışarıdan destek vermiş. İstanbul, Ankara gibi metropoller uzun yıllar sonra CHP'li yönetimlere kazandırılmıştı.

2023 seçimlerine cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kılıçdaroğlu önderliğinde girip hüsrana uğramıştı.

2023 seçimlerine cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kılıçdaroğlu önderliğinde girip hüsrana uğramıştı.
www.setav.org

Tartışmalı altılı masanın yeni üyelerinin de katılmasıyla yeni bir rota çizen Millet İttifakı seçimden sonra çatırdamış, Zafer Partisi ve Yeniden Refah gibi yeni aktörler ortaya çıkmış 2024 yerel seçimleri için ittifak girişimleri olsa da partiler bu seçimlere gerek aralarındaki çatlaklar gerek seçim yenilgisi sonrası kalan güçlerini test etmek için müstakil bir şekilde girme kararı almıştı.

Kadro olarak HDP ve YSP'nin ardılı olan DEM Parti ise pek çok ilde seçimlerde kendi adaylarını destekleyecek olsa da istisnai bir durum için toplanmıştı.

Kadro olarak HDP ve YSP'nin ardılı olan DEM Parti ise pek çok ilde seçimlerde kendi adaylarını destekleyecek olsa da istisnai bir durum için toplanmıştı.

Yeni bir strateji dahilinde DEM Parti, metropollerde tabanının güçlü olduğu bazı seçim bölgelerinde aday çıkarmayarak işbirliği temelinde CHP adaylarını destekledi. Kürt nüfusunun önemli bir yer tuttuğu Mersin'in Akdeniz, İstanbul'un Esenyurt ve Sancaktepe ilçelerinde aday gösterilmedi. Bu yöntem kent uzlaşısı olarak adlandırıldı.

Erdoğan ise 2024 Yerel Seçimleri öncesi konuşmalarında kent uzlaşısını kirli bir ittifak olarak yorumladı.

Erdoğan ise 2024 Yerel Seçimleri öncesi konuşmalarında kent uzlaşısını kirli bir ittifak olarak yorumladı.

Bir mitingde 'Kent uzlaşısı diye bir şey uydurdular, kimin eli kimin cebinde belli değil. Belediyeleri; 'DEM'le beraber yönetecekler' ve 'DEM'siz yönetecekler' diye ikiye ayırmışlar' sözleriyle bu hareketi eleştirdi.

Kent uzlaşısının örnek ismi olarak lanse edilen Ahmet Özer ise "PKK üyesi olmak" suçlamasıyla 30 Ekim'de tutuklandı.

Kent uzlaşısının örnek ismi olarak lanse edilen Ahmet Özer ise "PKK üyesi olmak" suçlamasıyla 30 Ekim'de tutuklandı.

Özer'in tutuklanması ve Türkiye'nin en yüksek nüfusa sahip ilçelerinden Esenyurt'a kayyum atanmasının ardından kent uzlaşısı ifadesi savcılığın iddianamelerinde kendine yer buldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı genişleterek 11 Şubat'ta İstanbul'daki dokuz CHP'li ilçe belediyesine yönelik operasyon düzenledi. Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ve Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel gibi önemli mevkilerdeki 10 isim tutuklandı.

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18 Mart tarihinde İstanbul Üniversitesi'nden aldığı lisans diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu beraberindeki yaklaşık yüz kişiyle 19 Mart'ta gözaltına alındı.

18 Mart tarihinde İstanbul Üniversitesi'nden aldığı lisans diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu beraberindeki yaklaşık yüz kişiyle 19 Mart'ta gözaltına alındı.

İmamoğlu ile birlikte yedi kişi hakkında 'terör soruşturması' kapsamında gözaltı kararı verildi. 2 kişinin ismi açıklanmadı. Diğer isimler ise şöyle Fatih Belediye Başkanlığı'nı ufak bir farkla kaybeden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan ve yardımcısı Ebru Özdemir, Reform Enstitüsü başkanı Mehmet Ali Çalışkan, firari şüpheli A.B. ve sahibi olduğu şirketin çalışanı H.A.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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