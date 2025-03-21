2024 Yerel Seçimleri Öncesi Ortaya Çıkan Kent Uzlaşısı Kavramı Nedir?

Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki yaklaşık 100 kişinin gözaltına alınmasına neden olan soruşturmalarda iki adet kapsam medyada kendine yer buluyor. Bunlardan biri 'yolsuzluk' diğeri de 'terör'. Terör soruşturması olarak geçen soruşturma ise sadece Ekrem İmamoğlu ve İBB özelinde değil, İstanbul'un ve DEM Parti'nin güçlü olduğu ilçeleri kapsıyor. Peki siyasilerin ittifak protokolü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK'nın metropollerdeki etkinliğini arttırmasını amaçlayan bir kavram olarak gördüğü kent uzlaşısı nedir? Kent uzlaşısı ne zaman başladı ve kimler arasında?