2024 Yerel Seçimleri Öncesi Ortaya Çıkan Kent Uzlaşısı Kavramı Nedir?
2024 Yerel Seçimleri Öncesi Ortaya Çıkan Kent Uzlaşısı Kavramı Nedir?
Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki yaklaşık 100 kişinin gözaltına alınmasına neden olan soruşturmalarda iki adet kapsam medyada kendine yer buluyor. Bunlardan biri 'yolsuzluk' diğeri de 'terör'. Terör soruşturması olarak geçen soruşturma ise sadece Ekrem İmamoğlu ve İBB özelinde değil, İstanbul'un ve DEM Parti'nin güçlü olduğu ilçeleri kapsıyor. Peki siyasilerin ittifak protokolü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK'nın metropollerdeki etkinliğini arttırmasını amaçlayan bir kavram olarak gördüğü kent uzlaşısı nedir? Kent uzlaşısı ne zaman başladı ve kimler arasında?
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2018 genel seçimleride Millet İttifakı'nın meclis çoğunluğunu kazanamamasının ardından 2019 yerel seçimleriyle ilgili strateji merak ediliyordu.
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2023 seçimlerine cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kılıçdaroğlu önderliğinde girip hüsrana uğramıştı.
Kadro olarak HDP ve YSP'nin ardılı olan DEM Parti ise pek çok ilde seçimlerde kendi adaylarını destekleyecek olsa da istisnai bir durum için toplanmıştı.
Erdoğan ise 2024 Yerel Seçimleri öncesi konuşmalarında kent uzlaşısını kirli bir ittifak olarak yorumladı.
Kent uzlaşısının örnek ismi olarak lanse edilen Ahmet Özer ise "PKK üyesi olmak" suçlamasıyla 30 Ekim'de tutuklandı.
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18 Mart tarihinde İstanbul Üniversitesi'nden aldığı lisans diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu beraberindeki yaklaşık yüz kişiyle 19 Mart'ta gözaltına alındı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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