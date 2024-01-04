2024'te Sinema Dünyasında Bomba Etkisi Yaratması Beklenen Birbirinden Heyecan Uyandırıcı Filmler
2024'te Sinema Dünyasında Bomba Etkisi Yaratması Beklenen Birbirinden Heyecan Uyandırıcı Filmler
2024 yılında vizyona girecek ve izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla beklenen filmleri sizin için derledik. Listemizde birçok popüler serinin devam filmleri de yer alıyor. Hepsi birbirinden güzel olacağına inandığımız bu filmleri kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Şimdiden iyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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25. The Watchers
24. The Beekeeper
23. Alien: Romulus
22. Godzilla x Kong: The New Empire
21. Rebel Moon: Part Two - The Scargiver
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20. Twisters
19. If
18. Ballerina
17. A Quiet Place: Day One
16. Kung Fu Panda 4
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15. Gladiator II
14. Madame Web
13. Beetlejuice 2
12. Inside Out 2
11. Argylle
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10. The Fall Guy
9. Civil War
8. Drive-Away Dolls
7. Furiosa: A Mad Max Saga
6. Joker: Folie à Deux
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5. Challengers
4. Deadpool 3
3. Mickey 17
2. Nosferatu
1. Dune: Part Two
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