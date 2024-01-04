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2024'te Sinema Dünyasında Bomba Etkisi Yaratması Beklenen Birbirinden Heyecan Uyandırıcı Filmler

2024'te Sinema Dünyasında Bomba Etkisi Yaratması Beklenen Birbirinden Heyecan Uyandırıcı Filmler

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 21:35

2024 yılında vizyona girecek ve izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla beklenen filmleri sizin için derledik. Listemizde birçok popüler serinin devam filmleri de yer alıyor. Hepsi birbirinden güzel olacağına inandığımız bu filmleri kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Şimdiden iyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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25. The Watchers

25. The Watchers

Özet: 28 yaşındaki sanatçı Mina, İrlanda'nın batısındaki geniş ve el değmemiş bir ormanda mahsur kaldıktan sonra sığınacak bir yer bulduğunda, bilmeden her gece gizemli yaratıklar tarafından izlenen ve takip edilen üç yabancıyla birlikte kapana kısılır. 

Oyuncular: Dakota Fanning, Georgina Campbell, Olwen Fouéré 

Yönetmen: Ishana Shyamalan

24. The Beekeeper

24. The Beekeeper

Özet: Bir adamın intikam mücadelesi, Arıcılar olarak bilinen güçlü ve gizli bir örgütün eski bir ajanı olduğunun ortaya çıkmasının ardından ulusal bir boyut kazanır. 

Oyuncular: Jason Statham, Emmy Raver-Lampman, Bobby Naderi 

Yönetmen: David Ayer

23. Alien: Romulus

23. Alien: Romulus

Özet: Uzak bir dünyada yaşayan bir grup genç, kendilerini evrendeki en korkunç yaşam formuyla karşı karşıya bulur. 

Oyuncular: Isabela Merced, Cailee Spaeny, David Jonsson 

Yönetmen: Fede Alvarez

22. Godzilla x Kong: The New Empire

22. Godzilla x Kong: The New Empire

Özet: Kudretli Kong ve korkunç Godzilla, insan dünyasında gizlenen hem kendi türlerinin hem de insanlığın varoluşunu tehdit eden devasa ölümcül bir tehdide karşı birlikte savaşmak zorundadır. 

Oyuncular: Dan Stevens, Rebecca Hall, Rachel House 

Yönetmen: Adam Wingard

21. Rebel Moon: Part Two - The Scargiver

21. Rebel Moon: Part Two - The Scargiver

Özet: Asiler Ana Dünya'ya karşı savaşa hazırlanırken kopmaz bağlar kuruluyor, kahramanlar ortaya çıkıyor ve efsaneler yaratılıyor. 

Oyuncular: Sofia Boutella, Ed Skrein, Jena Malone 

Yönetmen: Zack Snyder

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20. Twisters

20. Twisters

Özet: Deneysel bir hava durumu uyarı sistemini test etmek için hayatlarını riske atan bir çift fırtına avcısını konu alan 1996 yapımı 'Twister' filminin bir güncellemesidir. 

Oyuncular: Katy M. O'Brian, Glen Powell, Kiernan Shipka 

Yönetmen: Lee Isaac Chung

19. If

19. If

Özet: Bir kız, herkesin hayali arkadaşlarını görebildiğini keşfeder ve unutulmuş İF'leri çocuklarıyla yeniden buluşturmak için büyülü bir maceraya atılır. 

Oyuncular: Ryan Reynolds, John Krasinski, Cailey Fleming 

Yönetmen: John Krasinski

18. Ballerina

18. Ballerina

Özet: Ballerina, bir örgütün parçası olan ve ailesini öldüren insanlardan intikam almak isteyen genç bir kadının hikayesini konu ediyor. 

Oyuncular: Ana de Armas, Keanu Reeves, Lance Reddick 

Yönetmen: Len Wiseman

17. A Quiet Place: Day One

17. A Quiet Place: Day One

Özet: Yönetmen koltuğunda Jeff Nichols'un oturduğu film, sese duyarlı varlıkların harekete geçmesini önlemek için en ufak bir ses yapmaktan kaçınan bir ailenin, durgun sessizliğin içinde çıkan bir ses sonucu hayatlarının kabusa dönmesinin konu edildiği Sessiz Bir Yer filminin spin-off projesidir.

Oyuncular: Djimon Hounsou, Alex Wolff, Denis O'Hare 

Yönetmen: Michael Sarnoski

16. Kung Fu Panda 4

16. Kung Fu Panda 4

Özet: Po, Barış Vadisi'nin ruhani lideri olmaya hazırlanmaktadır, ancak Ejderha Savaşçısı olarak yerini alacak birine de ihtiyacı vardır. Bu nedenle, yeni bir kung fu uygulayıcısını eğitecek ve geçmişten gelen kötüleri çağıran Bukalemun adlı bir kötü adamla karşılaşacaktır. 

Oyuncular: Jack Black, Awkwafina, Ke Huy Quan 

Yönetmenler: Mike Mitchell, Stephanie Stine

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15. Gladiator II

15. Gladiator II

Özet:  İlk filmde İmparator Marcus Aurelius’un hüküm sürdüğü Roma’da bir general olan Maximus imparatorluğun hiyerarşik basamaklarında gitgide yükselmektedir. Babasının kendisini kayırmak yerine Maximus adındaki bu yabancıyı el üstünde tutması da tahtın asıl varisi olan Commodus’u rahatsız etmektedir. Commodus, Maximus ve ailesinin öldürülmesi yönünde emrini çıkarmak için fazla beklemez. Ölümden zor kurtulan Maximus artık bir gladyatör olarak eğitilmek üzere arenaya gönderilir. Maximus’un aklında tek bir istek vardır, Commodus’u öldürmek ve ailesinin intikamını bir an önce almak. İkinci film ise Lucilla'nın oğlu ve Commodus'un yeğeni Lucius'ın hayatına odaklanmaktadır.

Oyuncular: Denzel Washington, Pedro Pascal, Connie Nielsen 

Yönetmen: Ridley Scott

14. Madame Web

14. Madame Web

Özet: Geçmişiyle ilgili gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalan sağlık görevlisi Cassandra Webb, güçlü gelecekleri olan üç genç kadınla bir ilişki kurar... Tabii hepsi de ölümcül bir şimdiki zamandan kurtulabilirse. 

Oyuncular: Sydney Sweeney, Isabela Merced, Emma Roberts 

Yönetmen: S.J. Clarkson

13. Beetlejuice 2

13. Beetlejuice 2

Özet: Üzerinden 20 yılı aşkın zaman geçtiği halde sinemanın kült yapımları arasındaki yerini koruyan Beterböcek filminin devam halkasının yönetmen koltuğunda bir kez daha Tim Burton oturuyor.

Oyuncular: Jenna Ortega, Catherine O'Hara, Willem Dafoe 

Yönetmen: Tim Burton

12. Inside Out 2

12. Inside Out 2

Özet: Genç Riley'nin zihin karargâhı, hiç beklenmedik bir şeye yer açmak için ani bir yıkım geçiriyor: yeni Duygular! Uzun zamandır başarılı bir operasyon yürüten Neşe, Üzüntü, Öfke, Korku ve Tiksinti, Kaygı ortaya çıktığında ne hissedeceklerinden emin değiller. Ve görünüşe göre yalnız da değil. 

Oyuncular: Amy Poehler, Phyllis Smith, Lewis Black 

Yönetmen: Kelsey Mann

11. Argylle

11. Argylle

Özet: Münzevi yazar Elly Conway'in kurgusal casusluk romanlarının olay örgüsü, gerçek hayattaki bir casus örgütünün gizli eylemlerini yansıtmaya başladığında, evdeki sakin akşamlar geçmişte kalır. Kedisi Alfie ve kediye alerjisi olan casus Aiden'ın eşlik ettiği Elly, Conway'in kurgusal dünyası ile gerçek dünyası arasındaki çizgi bulanıklaşmaya başladıkça katillerden bir adım önde olmak için dünyanın dört bir yanına koşar. 

Oyuncular: Sofia Boutella, Catherine O'Hara, Henry Cavill 

Yönetmen: Matthew Vaughn

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10. The Fall Guy

10. The Fall Guy

Özet: Neredeyse kariyerini bitirecek bir kaza geçiren dublör Colt Seavers, kayıp bir film yıldızının izini sürmek, bir komployu çözmek ve bir yandan günlük işini yaparken bir yandan da hayatının aşkını geri kazanmaya çalışmak zorundadır. 

Oyuncular: Hannah Waddingham, Ryan Gosling, Emily Blunt 

Yönetmen: David Leitch

9. Civil War

9. Civil War

Özet: Yakın gelecekte, bir grup savaş muhabiri, Amerika Birleşik Devletleri iç savaşın eşiğindeyken gerçeği haberleştirirken hayatta kalmaya çalışır. 

Oyuncular: Jesse Plemons, Cailee Spaeny, Kirsten Dunst 

Yönetmen: Alex Garland

8. Drive-Away Dolls

8. Drive-Away Dolls

Özet: Kız arkadaşından bir kez daha ayrıldığından yakınan, sınır tanımayan özgür ruhlu Jamie ve ağırbaşlı arkadaşı Marian'ın umutsuzca gevşemeye ihtiyaçları vardır. Yeni bir başlangıç arayışındaki ikili, Tallahassee'ye doğru hazırlıksız bir yolculuğa çıkar, ancak yol boyunca bir grup beceriksiz suçluyla yolları kesişince işler hızla ters gider. 

Oyuncular: Matt Damon, Pedro Pascal, Margaret Qualley 

Yönetmen: Ethan Coen

7. Furiosa: A Mad Max Saga

7. Furiosa: A Mad Max Saga

Özet: Dünya çökerken, genç Furiosa Birçok Annenin Yeşil Yeri'nden, savaş lordu Dementus tarafından yönetilen büyük bir motorcu sürüsünün eline düşer. Çorak topraklarda ilerlerken Immortan Joe'nun başkanlık ettiği kaleyle karşılaşırlar. İki tiran egemenlik için savaşmaktadır ve Furiosa eve dönüş yolunu bulmak için gerekli araçları bir araya getirirken birçok sınavdan sağ çıkmak zorundadır. 

Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Tom Burke 

Yönetmen: George Miller

6. Joker: Folie à Deux

6. Joker: Folie à Deux

Özet: Zamanla kendi kimliğinden uzaklaşıp Joker kimliğine bürünen Arthur Fleck’in hayatına odaklanılan Joker filminin devam halkası olan Joker: Folie à Deux’da, Joker karakterine bir kez daha Joaquin Phoenix hayat veriyor. Joker’in aynı derecede dengesiz olan muadili Harley Quinn rolünü ise Lady Gaga üstleniyor.

Oyuncular: Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Catherine Keener 

Yönetmen: Todd Phillips

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5. Challengers

5. Challengers

Özet: Tenis oyuncusu olan koç Tashi, kocası Art'ı alıp dünyaca ünlü bir grand slam şampiyonuna dönüştürmüştür. Tashi, Art'ı son zamanlardaki mağlubiyet serisinden kurtarmak için, onu profesyonel turnuvaların en alt seviyesine yakın bir 'Challenger' etkinliğinde oynatır ve Art kendini eski en iyi arkadaşı ve Tashi'nin eski erkek arkadaşıyla filenin karşısında bulur. 

Oyuncular: Zendaya, Josh O'Connor, Mike Faist 

Yönetmen: Luca Guadagnino

4. Deadpool 3

4. Deadpool 3
economictimes.indiatimes.com

Özet: Deadpool 3, Marvel Comics'in aynı adlı anti-kahramanına dayanan yeni bir süper kahraman filmidir. Film, 20th Century Fox filmleri Deadpool ve Deadpool 2'nin devamı niteliğindedir. Marvel Sinematik Evreni'ndeki otuz yedinci filmdir.

Oyuncular: Emma Corrin, Ryan Reynolds, Morena Baccarin 

Yönetmen: Shawn Levy

3. Mickey 17

3. Mickey 17

Özet: Mickey 17, buz dünyası Niflheim'ı kolonileştirmek için gönderilen bir insan keşif gezisinde 'harcanabilir', tek kullanımlık bir çalışandır. Bir iterasyon öldükten sonra, anılarının çoğu bozulmadan yeni bir beden yeniden üretilir. 

Oyuncular: Robert Pattinson, Mark Ruffalo, Toni Collette 

Yönetmen: Bong Joon Ho

2. Nosferatu

2. Nosferatu

Özet: Perili bir genç kadın ve ona aşık olan korkunç vampir arasındaki saplantının gotik hikayesi, ardında anlatılmamış bir dehşete neden oluyor. 

Oyuncular: Emma Corrin, Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe 

Yönetmen: Robert Eggers

1. Dune: Part Two

1. Dune: Part Two

Özet: Paul Atreides, Arrakis gezegeni için mücadeleye devam ediyor ve Fremen halkının liderliğini üstleniyor. Paul, Harkonnen ailesinin saldırısından kurtulduktan sonra, Fremenlerle birlikte yaşamaya başlar. Fremenlerin yardımıyla, Arrakis'in kontrolüne yeniden sahip olmak ve evrenin kaderini değiştirmek için mücadele eder. Paul, Arrakis gezegeninin Fremen halkı tarafından Mesih olarak kabul edilir. Fremen'ler, Paul'ün liderliğinde Arrakis gezegenini özgürleştireceklerine ve galakside eşitlik ve adaleti sağlayacaklarına inanırlar. 

Oyuncular: Timothée Chalamet, Florence Pugh, Rebecca Ferguson 

Yönetmen: Denis Villeneuve

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