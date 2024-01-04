2024'te Sinema Dünyasında Bomba Etkisi Yaratması Beklenen Birbirinden Heyecan Uyandırıcı Filmler

Özet: İlk filmde İmparator Marcus Aurelius’un hüküm sürdüğü Roma’da bir general olan Maximus imparatorluğun hiyerarşik basamaklarında gitgide yükselmektedir. Babasının kendisini kayırmak yerine Maximus adındaki bu yabancıyı el üstünde tutması da tahtın asıl varisi olan Commodus’u rahatsız etmektedir. Commodus, Maximus ve ailesinin öldürülmesi yönünde emrini çıkarmak için fazla beklemez. Ölümden zor kurtulan Maximus artık bir gladyatör olarak eğitilmek üzere arenaya gönderilir. Maximus’un aklında tek bir istek vardır, Commodus’u öldürmek ve ailesinin intikamını bir an önce almak. İkinci film ise Lucilla'nın oğlu ve Commodus'un yeğeni Lucius'ın hayatına odaklanmaktadır.

Oyuncular: Denzel Washington, Pedro Pascal, Connie Nielsen

Yönetmen: Ridley Scott