2024’te Kim Daha Fazla Çalışıyor? Ülkelere Göre Ortalama Çalışma Saatleri
2024’te Kim Daha Fazla Çalışıyor? Ülkelere Göre Ortalama Çalışma Saatleri
2024'te hangi ülkede haftada ne kadar çalışılıyor merak ediyorsanız çok doğru yerdesiniz. Bakalım hangi ülke daha fazla çalışıyor!
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10. Kolombiya - 47.6 saat
9. Kosta Rika - 47 saat
8. Meksika - 44 saat
7. Türkiye - 43.9 saat
6. Şili - 42 saat
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5. Sırbistan - 42 saat
4. Yunanistan - 39 saat
3. Bulgaristan - 39 saat
2. Portekiz - 38 saat
1. Japonya - 36.6 saat
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