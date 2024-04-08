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2024’te Kim Daha Fazla Çalışıyor? Ülkelere Göre Ortalama Çalışma Saatleri

etiket 2024’te Kim Daha Fazla Çalışıyor? Ülkelere Göre Ortalama Çalışma Saatleri

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
08.04.2024 - 14:01

2024'te hangi ülkede haftada ne kadar çalışılıyor merak ediyorsanız çok doğru yerdesiniz. Bakalım hangi ülke daha fazla çalışıyor!

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10. Kolombiya - 47.6 saat

10. Kolombiya - 47.6 saat

Dünya geneline baktığımızda haftalık çalışma saati olarak lider olan ülke 47.6 saat ile Kolombiya! Gerçekten de oran diğer ülkelerle kıyaslandığında çok ama çok fazla.

9. Kosta Rika - 47 saat

9. Kosta Rika - 47 saat

Kosta Rika dünya genelinde haftalık en fazla çalışma saatinin olduğu ülkelerden biri. Aynı zamanda yerli halk için de çalışma koşulları ve ücretleri oldukça düşük...

8. Meksika - 44 saat

8. Meksika - 44 saat

44 saat ile Meksika'da en çok çalışan ülkeler arasında yer alıyor. Haftalık ortalama olarak 44 saat çalışılan Meksika, diğer Güney Amerika ülkelerinden çok da farklı değil.

7. Türkiye - 43.9 saat

7. Türkiye - 43.9 saat

Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre Türkiye'de ortalama çalışma saati 43 ile 43.9 arasında. Beyaz yakalıların 40 saat, mavi yakalıların 46 saat çalıştığı Türkiye çalışma saati açısından en yüksek ülkelerden biri.

6. Şili - 42 saat

6. Şili - 42 saat

Bir başka Güney Amerika ülkesi olan Şili'de de çalışma saatleri bölgeyle benzerlik gösteriyor. Ortalama olarak haftada 42 saat çalışılıyor.

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5. Sırbistan - 42 saat

5. Sırbistan - 42 saat

Konum olarak bize oldukça yakın olan Sırbistan'da da haftalık çalışma saati 42 saat. Avrupa'ya göre bu saat oldukça fazla olduğundan sık sık göze çarpıyor.

4. Yunanistan - 39 saat

4. Yunanistan - 39 saat

Sınır komşumuz Yunanistan'da da çalışma saatleri Avrupa Birliği'ne göre biraz fazla. Haftada ortalama olarak 39 ile 40 saat arasında çalışılıyor.

3. Bulgaristan - 39 saat

3. Bulgaristan - 39 saat

Bir diğer sınır komşumuz olan Bulgaristan'da da çalışma şartları Yunanistan ile büyük benzerlik gösteriyor. Bir işçi haftada ortalama 39 saat çalışıyor.

2. Portekiz - 38 saat

2. Portekiz - 38 saat

Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre Avrupa'nın en ucundaki ülke Portekiz'de de haftalık ortalama çalışma saati 38 saat. Avrupa'ya bir nebze daha yakın olsa da Avrupa Birliği'ne göre yine de yüksek.

1. Japonya - 36.6 saat

1. Japonya - 36.6 saat

Farklı çalışma koşulları ile sık sık gündeme gelen Japonya'da haftalık çalışma saati 36.6 saat. Dünya geneline baktığımızda oldukça iyi bir saat olduğunu söylemeliyiz!

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