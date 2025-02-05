2024’te Dünyanın En Çok 10 Altını Alan Ülke Belli Oldu: Türkiye’nin Altın Rezervi Dikkat Çekti
2024’te Dünyanın En Çok 10 Altını Alan Ülke Belli Oldu: Türkiye’nin Altın Rezervi Dikkat Çekti
Dünya Altın Konseyi, 2024 yılında merkez bankalarının altın alımlarına dair rapor hazırladı. Geçen sene en çok altın alan ülke Polonya oldu. 2024’te 90 ton altın alan Polonya, rezervini 448 tona yükseltti.
Listenin ikinci sırasında ise Türkiye yer aldı. Türkiye geçen sene 75 ton altın aldı. Böylece altın rezervi 528 tona ulaştı.
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Dünya Altın Konseyi, 2024’te en çok altın alan ve altın rezervlerini en çok artıran ilk 10 ülkeyi açıkladı 👇
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1. Polonya
2. Türkiye
3. Hindistan
4. Çin
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5. Azerbaycan
6. Çek Cumhuriyeti
7. Irak
8. Macaristan
9. Gana ve Özbekistan 11 ton altın aldı.
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10. Katar
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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