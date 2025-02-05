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2024’te Dünyanın En Çok 10 Altını Alan Ülke Belli Oldu: Türkiye’nin Altın Rezervi Dikkat Çekti

2024’te Dünyanın En Çok 10 Altını Alan Ülke Belli Oldu: Türkiye’nin Altın Rezervi Dikkat Çekti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.02.2025 - 15:39

Dünya Altın Konseyi, 2024 yılında merkez bankalarının altın alımlarına dair rapor hazırladı. Geçen sene en çok altın alan ülke Polonya oldu. 2024’te 90 ton altın alan Polonya, rezervini 448 tona yükseltti.

Listenin ikinci sırasında ise Türkiye yer aldı. Türkiye geçen sene 75 ton altın aldı. Böylece altın rezervi 528 tona ulaştı.

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Dünya Altın Konseyi, 2024’te en çok altın alan ve altın rezervlerini en çok artıran ilk 10 ülkeyi açıkladı 👇

Dünya Altın Konseyi, 2024’te en çok altın alan ve altın rezervlerini en çok artıran ilk 10 ülkeyi açıkladı 👇

1. Polonya

1. Polonya

Polonya, 2024'te 90 ton altın alarak listede birinci sırada yer aldı. Ülke son alımıyla toplam rezervlerini 448 tona çıkardı.

2. Türkiye

2. Türkiye

Türkiye'nin mevcutta altın rezervi 528 ton. Türkiye geçen sene 75 ton altın aldı.

3. Hindistan

3. Hindistan

73 ton altın alımı gerçekleştiren Hindistan'ın toplam rezervi 876 tona ulaştı.

4. Çin

4. Çin

2024'te 44 ton altın alan Çin'in toplam rezervi 2 bin 280 tona ulaştı.

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5. Azerbaycan

5. Azerbaycan

Azerbaycan 2024 yılında 25 ton altın alımı gerçekleştirdi.

6. Çek Cumhuriyeti

6. Çek Cumhuriyeti

Çek Cumhuriyeti 20 ton altın alarak rezervlerini 50 tona çıkardı.

7. Irak

7. Irak

Irak, geçen sene 20 ton altın alımı yaptı.

8. Macaristan

8. Macaristan

Macaristan 16 ton altın alarak rezervlerini 110 tona çıkardı.

9. Gana ve Özbekistan 11 ton altın aldı.

9. Gana ve Özbekistan 11 ton altın aldı.
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10. Katar

10. Katar

Katar, 2024 yılında rezervlerine 10 ton altın ekledi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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