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2024’e Girerken Mutlaka Dinlemeniz Gereken 12 Şarkı

etiket 2024’e Girerken Mutlaka Dinlemeniz Gereken 12 Şarkı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 16:01

2023'ü geride bırakıp 2024'e girerken mutlaka listenizde olması gereken, 2024'ü coşkuyla karşılamanızı sağlayacak şarkıları keşfetmeye hazır mısınız? Başlayalım!

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1. Maroon 5 - Sugar

2. Rihanna & Kanye West & Paul McCartney - FourFiveSeconds

3. Twenty One Pilots - Stressed Out

4. Imagine Dragons - Demons

5. The Weeknd - Can't Feel My Face

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6. Mark Ronson ft. Bruno Mars - Uptown Funk

7. Train - Shake Up Christmas

8. José Feliciano - Feliz Navidad

9. Katy Perry - Roar

10. Chris Rea - Driving Home For Christmas

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11. Paul McCartney - Wonderful Christmastime

12. Ed Sheeran - Sing [Official Music Video]

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