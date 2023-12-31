2024’e Girerken Mutlaka Dinlemeniz Gereken 12 Şarkı
2024’e Girerken Mutlaka Dinlemeniz Gereken 12 Şarkı
2023'ü geride bırakıp 2024'e girerken mutlaka listenizde olması gereken, 2024'ü coşkuyla karşılamanızı sağlayacak şarkıları keşfetmeye hazır mısınız? Başlayalım!
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1. Maroon 5 - Sugar
2. Rihanna & Kanye West & Paul McCartney - FourFiveSeconds
3. Twenty One Pilots - Stressed Out
4. Imagine Dragons - Demons
5. The Weeknd - Can't Feel My Face
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6. Mark Ronson ft. Bruno Mars - Uptown Funk
7. Train - Shake Up Christmas
8. José Feliciano - Feliz Navidad
9. Katy Perry - Roar
10. Chris Rea - Driving Home For Christmas
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11. Paul McCartney - Wonderful Christmastime
12. Ed Sheeran - Sing [Official Music Video]
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