2024 Düğünlerinin Yıldızı Olacak Birbirinden Güzel Nedime Elbiseleri
2024 Düğünlerinin Yıldızı Olacak Birbirinden Güzel Nedime Elbiseleri
Düğün sezonuna damga vuracak birbirinden güzel nedime elbiselerini içeriğimizde anlattık. Kayık yaka, Carmen yaka, yırtmaçlı, volanlı birçok model içinden kendinize uygun olanı bulmanızı sağlayacak olan içerikte, Lafaba, Oleg Cassini gibi markaların bu sezonun gözdesi abiyeleri var.
Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
Bu içerik marka işbirliği içeriyor.
Bu içerik 26.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur; bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Hilal Trend Askılı Straplez Asetat Saten Abiye Elbise
2. Lafaba Kadın Lacivert Volanlı Yırtmaçlı Saten Abiye
3. Masspera Askılı Drapeli Yırtmaçlı Maxi Boy Abiye Elbise
4. İpekyolu Yeşil Maxi Elbise
5. Lafaba Kadın Turuncu Volanlı Yırtmaçlı Saten Abiye
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6. Lafaba Kadın Lila Ip Askılı Bel Kemerli Saten Uzun Abiye
7. Oleg Cassini Bordo Krep Tek Kollu Yırtmaçlı Abiye Elbise
8. Oleg Cassini - Zümrüt Yeşili Düşük Omuzlu Yırtmaçlı Saten Uzun Elbise
9. Oleg By Oleg Cassini Zümrüt Yeşili V Yaka Derin Yırtmaçlı Uzun Abiye
10. Lafaba Kadın Zümrüt Yeşili Kayık Yaka Drapeli Yırtmaçlı Uzun Simli Abiye Elbise
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11. Lafaba Kadın Mürdüm Tek Omuzlu Saten Abiye
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