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2024 Düğünlerinin Yıldızı Olacak Birbirinden Güzel Nedime Elbiseleri

etiket 2024 Düğünlerinin Yıldızı Olacak Birbirinden Güzel Nedime Elbiseleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 01:23

Düğün sezonuna damga vuracak birbirinden güzel nedime elbiselerini içeriğimizde anlattık. Kayık yaka, Carmen yaka, yırtmaçlı, volanlı birçok model içinden kendinize uygun olanı bulmanızı sağlayacak olan içerikte, Lafaba, Oleg Cassini gibi markaların bu sezonun gözdesi abiyeleri var.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 26.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur; bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Hilal Trend Askılı Straplez Asetat Saten Abiye Elbise

1. Hilal Trend Askılı Straplez Asetat Saten Abiye Elbise

Asetat kumaştan üretilen, lacivert rengi elbise, ince ip askıları, drape ve yırtmaç detayları ile bu yaz düğün sezonuna damgasını vuracak elbiselerden biri. Üstelik şu anda %9 indirimle 2832 TL yerine 2567 TL.

Burada.

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2. Lafaba Kadın Lacivert Volanlı Yırtmaçlı Saten Abiye

2. Lafaba Kadın Lacivert Volanlı Yırtmaçlı Saten Abiye

İnce askılı modelleri seviyor, ama daha farklı bir elbise arıyorsanız bu önerimiz sizin için. Lacivert, ayarlanabilir ince ip askılı, yarım astarlı, volanlı etekli bu model, 36-42 beden aralığına sahip. 

Burada.

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3. Masspera Askılı Drapeli Yırtmaçlı Maxi Boy Abiye Elbise

3. Masspera Askılı Drapeli Yırtmaçlı Maxi Boy Abiye Elbise

Saten kumaştan üretilen drapeli kırmızı elbise, yumuşak dokusu ile çok rahat, trendlere uygun görüntüsü ile oldukça şık. Gizli fermuar kapamalı elbise, M ve L beden seçeneklerine sahip.

Burada.

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4. İpekyolu Yeşil Maxi Elbise

4. İpekyolu Yeşil Maxi Elbise

Tek omuz detaylı yeşil pileli elbise, renkli ve farklı elbise sevenlerin aradığı model olabilir. İpekyol kalitesini hissedeceğiniz elbise şu anda %60 indirimde. 7.999 TL yerine 3.200 TL.

Burada.

Hepsiburada

5. Lafaba Kadın Turuncu Volanlı Yırtmaçlı Saten Abiye

5. Lafaba Kadın Turuncu Volanlı Yırtmaçlı Saten Abiye

36 - 42 beden seçeneği bulunan elbise, yaz düğünlerinin canlı ruhuna uyum sağlayacak turuncu renkte. Degaje yakalı kloş kalıp saten elbise 36-42 arası beden seçeneğine sahip.

Burada.

Hepsiburada
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6. Lafaba Kadın Lila Ip Askılı Bel Kemerli Saten Uzun Abiye

6. Lafaba Kadın Lila Ip Askılı Bel Kemerli Saten Uzun Abiye

Klasik abiye sevenlerin gözdesi olacak lila renkteki saten kumaş, kemerli ve ip askılı abiye, 36-42 arası beden seçeneklerine sahip. Şu anda 2399 TL yerine 2299 TL.

Burada.

Hepsiburada

7. Oleg Cassini Bordo Krep Tek Kollu Yırtmaçlı Abiye Elbise

7. Oleg Cassini Bordo Krep Tek Kollu Yırtmaçlı Abiye Elbise

Düğünlerin yıldızı olmanızı sağlayacak olan bordo tek kollu yırtmaçlı elbise, modern, sade ve şık bir görünümü yakalamak isteyen nedimeler için ideal. Oleg Cassini markasının en sevilen abiyelerinden bir tanesi.

Burada.

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8. Oleg Cassini - Zümrüt Yeşili Düşük Omuzlu Yırtmaçlı Saten Uzun Elbise

8. Oleg Cassini - Zümrüt Yeşili Düşük Omuzlu Yırtmaçlı Saten Uzun Elbise

Carmen yaka düşük kollu ve yırtmaçlı modeli ile göz kamaştıran Oleg Cassini marka elbise, zümrüt yeşili nedime dresscode'una uyum sağlarken şıklığından ödün vermek istemeyenlerin seçimi olabilir.

Burada.

Hepsiburada

9. Oleg By Oleg Cassini Zümrüt Yeşili V Yaka Derin Yırtmaçlı Uzun Abiye

9. Oleg By Oleg Cassini Zümrüt Yeşili V Yaka Derin Yırtmaçlı Uzun Abiye

Derin yırtmacı ve V yaka modeli ile göz kamaştıran zümrüt yeşili elbise, 36 - 44 arası geniş beden seçenekleri ile herkesin tercih edebileceği bir model. 

Burada.

Hepsiburada

10. Lafaba Kadın Zümrüt Yeşili Kayık Yaka Drapeli Yırtmaçlı Uzun Simli Abiye Elbise

10. Lafaba Kadın Zümrüt Yeşili Kayık Yaka Drapeli Yırtmaçlı Uzun Simli Abiye Elbise

Kendinden simli kumaşlar, son zamanlarda abiyelerde en çok kullanılan detaylardan biri. Kayık yaka modeli sevenlerin şans verebileceği drapeli ve yırtmaçlı elbise, 36 - 42 arası beden seçeneklerine sahip.

Burada.

Hepsiburada
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11. Lafaba Kadın Mürdüm Tek Omuzlu Saten Abiye

11. Lafaba Kadın Mürdüm Tek Omuzlu Saten Abiye

Mürdüm renginin asaletini yansıtmak isteyenlerin ilk tercihi olacak olan elbise, bodycon kalıbı ile vücut hatlarını ortaya çıkartan bir kesime sahip. Tek omuz modeli ile göz kamaştıran elbisenin 36 - 42 arası beden seçenekleri bulunuyor.

Burada.

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