2023 Yılında Ünlülerin Giyerek Gözlerimizi Kanattığı En Korkunç 15 Kombin
2023 Yılında Ünlülerin Giyerek Gözlerimizi Kanattığı En Korkunç 15 Kombin
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/natashajokic...
Bugün, ünlülerin 2023 yılında giydiği en korkunç 15 kombine bakacağız.
Sizin de aklınıza benzer kombinler geliyorsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. Schiaparelli'nin Haute Couture İlkbahar / Yaz şovları için Doja Cat'in giydiği elbise.
2. Yine Doja Cat'in Met Gala 2023'e giydiği kostüm.
3. Timothée Chalamet'in Wonka filmini prome etmek için Japonya prömiyerine giydiği Prada kıyafeti.
4. Bebe Rexha'in giydiği at kuyruklu ilginç elbisesi.
5. Elsa Hosk'un Cannes Film Festivali'ne giydiği ikisi bir arada Viktor & Rolf elbisesi.
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6. Lil Nas X'in Met Gala'ya giydiği kristal kaplı kedi kostümü.
7. Vanity Fair Oscar Partisi'nde Hunter Schafer'in giydiği Ann Demeulemeester tüy elbisesi.
8. Julia Fox'un New York Moda Haftası'nda giydiği SEKS metal bikinisi.
9. julia Fox'un Los Angeles'ta rahat bir yürüyüş sırasında giydiği prezervatif kıyafeti.
10. Heidi Klum ve Tom Kaulitz tavuskuşu ve yumurta Cadılar Bayramı kostümü.
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11. Justin Bieber'ın karısı Hailey Bieber'ın New York'taki tanıtım etkinliği için giydiği kombin.
12. Schiaparelli'nin Haute Couture İlkbahar / Yaz şovları için Kylie Jenner'in giydiği elbise.
13. Rita Ora'nın İngiliz Moda Ödülleri için Francesco Fabiani tarafından yapılan krom omurgası.
14. Jean Paul Gaultier x Julien Dossena şovu için Tommy Cash'in garip takım elbisesi.
15. Son olarak, Sam Smith'in şişirilebilir Hari tulumu...
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