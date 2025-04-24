2023 Pulitzer Kurgu Ödüllü "Güven", Der Spiegel’in "Dünyanın En İyi 100 Kitabı" Listesinde
Hikâyeyi kim anlatırsa gerçek odur. Peki ya anlatıcı güvenilir değilse? Ya gerçek, onu elinde tutan güçlülerin kalemiyle eğilip bükülüyorsa? İşte Hernan Diaz, Güven romanında tam da bu soruların peşine düşüyor ve okuru, edebiyatın içinde bir finansal spekülasyona sürüklüyor.
Bu noktada Diaz’ı biraz daha yakından tanımak gerekiyor. Arjantin doğumlu Amerikalı yazar Hernan Diaz, edebiyat dünyasına akademik bir geçmişten gelen ve hikâye anlatıcılığını bir zihin oyunu olarak ele alan isimlerden biri. Columbia Üniversitesi’nde akademisyenlik yapmış, Jorge Luis Borges ve Latin Amerika edebiyatı üzerine çalışmış, ardından edebiyat sahnesine romanlarıyla damga vurmuş bir yazar. İlk romanı Uzaklarda (In the Distance) 2017’de yayımlandığında büyük ses getirdi ve Pulitzer Ödülü finalisti oldu. Amerikan western anlatısını tersyüz eden bu roman, bir göçmenin gözünden Amerika’nın epik mitolojisini yerle bir ediyordu.
Ama asıl büyük çıkışını Güven (Trust) ile yaptı. 2022’de yayımlanan roman, edebiyat dünyasında adeta bir fırtına kopardı. 2023 Pulitzer Ödülü’ne layık görüldü, Kirkus Ödülü’nü kazandı ve New York Times’ın yılın en iyi kitapları listesine girdi. Eleştirmenler Diaz’ın postmodern anlatı tekniğini, tarih ile kurmaca arasındaki ince çizgiyi büyük ustalıkla yansıtmasını ve Borgesvari katmanlı yapısını öve öve bitiremedi.
Ancak Güven, yalnızca teknik bir ustalık değil, aynı zamanda son derece güncel bir mesele üzerine de odaklanıyor: Hakikatin kimler tarafından kontrol edildiği.
Zenginlik, Güç ve Gerçeğin Sahipleri
Peki Okuduğumuz Tüm Otobiyografiler Gerçeği mi Anlatıyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!