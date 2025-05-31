2010 Yılında Bir Partide Hissettiren En İyi Şarkılar
Sizleri 2010 yılında bir partiye ışınlayacağız desek, bize ne cevap verirdiniz? Cevabı evet olanları şöyle bir kenara alalım ve müziğin sesini açmaları gerektiğini hatırlatalım. İşte hepimizi o büyülü yılların partilerinde gibi hissettirecek muhteşem şarkılar!
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1. Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno Mars
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2. Maroon 5 - Sugar
3. One Republic - Counting Stars
4. Justin Bieber - Sorry
5. Taylor Swift - Shake It Off
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6. Meghan Trainor - All About That Bass
7. Jason Derulo - Swalla ft. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign
8. Pitbull - Rain Over Me ft. Marc Anthony
9. Katy Perry - Bon Appétit ft. Migos
10. Pitbull - Give Me Everything ft. Ne-Yo & Afrojack & Nayer
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11. Rihanna - What's My Name? ft. Drake
12. Coldplay - A Sky Full Of Stars
13. Jessie J - Price Tag ft. B.o.B
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