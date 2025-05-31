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2010 Yılında Bir Partide Hissettiren En İyi Şarkılar

etiket 2010 Yılında Bir Partide Hissettiren En İyi Şarkılar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
31.05.2025 - 23:59

Sizleri 2010 yılında bir partiye ışınlayacağız desek, bize ne cevap verirdiniz? Cevabı evet olanları şöyle bir kenara alalım ve müziğin sesini açmaları gerektiğini hatırlatalım. İşte hepimizi o büyülü yılların partilerinde gibi hissettirecek muhteşem şarkılar!

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1. Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno Mars

2. Maroon 5 - Sugar

3. One Republic - Counting Stars

4. Justin Bieber - Sorry

5. Taylor Swift - Shake It Off

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6. Meghan Trainor - All About That Bass

7. Jason Derulo - Swalla ft. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign

8. Pitbull - Rain Over Me ft. Marc Anthony

9. Katy Perry - Bon Appétit ft. Migos

10. Pitbull - Give Me Everything ft. Ne-Yo & Afrojack & Nayer

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11. Rihanna - What's My Name? ft. Drake

12. Coldplay - A Sky Full Of Stars

13. Jessie J - Price Tag ft. B.o.B

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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