20 Milyon Öğrenci Okula Döndü, İlk Ders Zili Çaldı! Trafik Arttı, Toplu Ulaşımda Yoğunluk
20 Milyon Öğrenci Okula Döndü, İlk Ders Zili Çaldı! Trafik Arttı, Toplu Ulaşımda Yoğunluk
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim-öğretim yılı bugün başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü yeni öğretim yılının başlangıcı için koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleri aldı. Şehir genelinde ise yine trafik yoğunluğu gözlendi.
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Tüm kademelerde yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatilinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başladı.
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İETT, okulların açılmasından itibaren her gün bin 716 ek sefer yapacak. Metro İstanbul da 435 ilave sefer planlıyor. Sabah saatlerinde ise toplu ulaşımda yine yoğunluk gözlemlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında bulunan 235 okulda 204 kolluk görevlisi sabit olarak görevlendirildi.
İstanbul'da haftanın ilk iş günü olması ve okulların açılması nedeniyle ise trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik yoğunluk haritasına göre sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yüzde 60'ları geçti.
Öğrenciler için ilk ara tatil ise 11 Kasım'da başlayacak ve 9 gün sürecek. Okullarda birinci dönem, 17 Ocak 2025, ikinci dönem ise 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.
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