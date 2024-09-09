20 Milyon Öğrenci Okula Döndü, İlk Ders Zili Çaldı! Trafik Arttı, Toplu Ulaşımda Yoğunluk

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim-öğretim yılı bugün başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü yeni öğretim yılının başlangıcı için koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleri aldı. Şehir genelinde ise yine trafik yoğunluğu gözlendi.