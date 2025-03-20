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20 Mart Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

20 Mart Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
20.03.2025 - 20:06

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne el konuldu. Bu olay sonrası yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne el konuldu. Bu olay sonrası yeni bir gelişme yaşandı.

Ekol TV'nin haberine göre, dün gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve Medya AŞ yöneticisi Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu.

Önce diploması iptal edilen daha sonra da gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun yerine vekaleten gelen isim belli oldu.

Önce diploması iptal edilen daha sonra da gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun yerine vekaleten gelen isim belli oldu.

İmamoğlu'nun yerine CHP'li İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan getirildi.

Tuz Biber ekibiyle şehir şehir dolaşan hatta dünyaya açılan komedyen Deniz Göktaş'tan gündemi göbeğine alan bir eleştiri geldi.

Tuz Biber ekibiyle şehir şehir dolaşan hatta dünyaya açılan komedyen Deniz Göktaş'tan gündemi göbeğine alan bir eleştiri geldi.

Özgür Özel'in bir fotoğrafını Instagram hikayesinde paylaşan Deniz Göktaş, CHP Genel Başkanı'na ironi dolu bir mesaj iletti. Buyurun, detaylara beraber bakalım...

Gazeteci Alican Uludağ İstanbul Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında geçtiğimiz gün Ekrem İmamoğlu ve İsmail Saymaz başta olmak üzere göz altına alınan kişilerin durumları hakkında son bilgi verdi.

Gazeteci Alican Uludağ İstanbul Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında geçtiğimiz gün Ekrem İmamoğlu ve İsmail Saymaz başta olmak üzere göz altına alınan kişilerin durumları hakkında son bilgi verdi.

Avukatların aktardığına göre gözaltındaki kişiler Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün nezarethanelerinde kalıyor. Nezarethane şartlarının detayları şöyle;

Son zamanlarda birçok ünlüyü hedef alan tartışmalı rapçi Kanye West, bu kez Beyoncé, eşi Jay-Z ve hatta onların küçücük çocuklarını hedef aldı.

Son zamanlarda birçok ünlüyü hedef alan tartışmalı rapçi Kanye West, bu kez Beyoncé, eşi Jay-Z ve hatta onların küçücük çocuklarını hedef aldı.

West, yaptığı sosyal medya paylaşımında çiftin ikiz çocukları Rumi ve Sir Carter’ın zihinsel engelli olduğunu ima eden sözler kullandı. Bu açıklamalar büyük tepki çekerken, Beyoncé’nin annesi Tina Knowles da torunlarını savunarak Kanye’ye sert çıktı. 

Paylaşımını sildikten sonra geri yükleyen West, daha sonra yeni bir açıklamayla yaptığı paylaşımı neden kaldırdığını da açıkladı.

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2025-2026 sezonunda Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takımlar ve bu takımların hangi torbalarda yer alacağına dair tahmin yapıldı.

2025-2026 sezonunda Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takımlar ve bu takımların hangi torbalarda yer alacağına dair tahmin yapıldı.

Süper Lig’den Galatasaray ve Fenerbahçe turnuvaya katılacak takımlar arasında gösterildi. (NTVSPOR)

İBB'ye başlatılan soruşturma kapsamında 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ortaya çıkmıştı.

İBB'ye başlatılan soruşturma kapsamında 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ortaya çıkmıştı.

Bu isimler arasında İBB Kültür A.Ş Eski Genel Müdürü Serdal Taşkın da vardı. Aranan Serdal Taşkın gözaltına alındı.

Merkez Bankası'ndan yeni hamleler geldi.

Merkez Bankası'ndan yeni hamleler geldi.

Gecelik vadede borç verme faiz oranını 200 baz puan artırarak yüzde 46’ya yükseltti.

Ekrem İmamoğlu ve İBB ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cübbeli Ahmet'in ailesinden Mehmet Muhittin Palazoğlu'nun mal varlıklarına el konuldu.

Ekrem İmamoğlu ve İBB ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cübbeli Ahmet'in ailesinden Mehmet Muhittin Palazoğlu'nun mal varlıklarına el konuldu.

Palazoğlu, Vesen Yapı şirketi ile inşaat, AdStation şirketi ile reklamcılık işleri yürütüyor. 

Gözaltına alınanların arasında olan Ertan Aydın'ın da mal varlıklarına el konulması kararlaştırıldı.

PKK'ya hem tarih hem de adres veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "4 Mayıs 2025 Pazar günü Muş’un Malazgirt ilçesinde DEM Partili belediye başkanının destek, katkı ve yardımıyla PKK’nın kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koyması ve bu işi bitirmesidir" dedi.

PKK'ya hem tarih hem de adres veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "4 Mayıs 2025 Pazar günü Muş’un Malazgirt ilçesinde DEM Partili belediye başkanının destek, katkı ve yardımıyla PKK’nın kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koyması ve bu işi bitirmesidir" dedi.
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İBB'ye ait 'İBB Tekzip' isimli sosyal medya hesabı, bugün 'Yalanlar ve Gerçekler' başlıklı bir paylaşımda bulundu. O paylaşıma ait detaylar haberimizde 👇

Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Sen Anlat Karadeniz gibi unutulmaz dizi ve filmlerin usta yönetmeni Osman Sınav hayatını kaybetti.

Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Sen Anlat Karadeniz gibi unutulmaz dizi ve filmlerin usta yönetmeni Osman Sınav hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi gören Sınav'dan acı haberi Birsen Altuntaş paylaştı.

Ekrem İmamoğlu'nun diploması ile ilgili, 2020 yılında Cimer'e yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturmanın ardından İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 öğrencinin diplomalarının iptal edildiğini duyurdu.

Ekrem İmamoğlu'nun diploması ile ilgili, 2020 yılında Cimer'e yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturmanın ardından İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 öğrencinin diplomalarının iptal edildiğini duyurdu.

Diplomasi iptal edilenler arasında Galatasaray Üniversitesi’nde İşletme Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı da vardı. 

Galatasaray Üniversitesi öğrenciler, hocalarına desteklerini göstermek için kendisini alkışlarla karşılarken, protesto yürüyüşü de gerçekleştirdiler. Muharrem İnce de Galatasaray Üniversitesi'ne giderek öğrencilerin protestosuna destek oldu.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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