20 Mart Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
20 Mart Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne el konuldu. Bu olay sonrası yeni bir gelişme yaşandı.
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Önce diploması iptal edilen daha sonra da gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun yerine vekaleten gelen isim belli oldu.
Tuz Biber ekibiyle şehir şehir dolaşan hatta dünyaya açılan komedyen Deniz Göktaş'tan gündemi göbeğine alan bir eleştiri geldi.
Gazeteci Alican Uludağ İstanbul Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında geçtiğimiz gün Ekrem İmamoğlu ve İsmail Saymaz başta olmak üzere göz altına alınan kişilerin durumları hakkında son bilgi verdi.
Son zamanlarda birçok ünlüyü hedef alan tartışmalı rapçi Kanye West, bu kez Beyoncé, eşi Jay-Z ve hatta onların küçücük çocuklarını hedef aldı.
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2025-2026 sezonunda Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takımlar ve bu takımların hangi torbalarda yer alacağına dair tahmin yapıldı.
İBB'ye başlatılan soruşturma kapsamında 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ortaya çıkmıştı.
Merkez Bankası'ndan yeni hamleler geldi.
Ekrem İmamoğlu ve İBB ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cübbeli Ahmet'in ailesinden Mehmet Muhittin Palazoğlu'nun mal varlıklarına el konuldu.
PKK'ya hem tarih hem de adres veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "4 Mayıs 2025 Pazar günü Muş’un Malazgirt ilçesinde DEM Partili belediye başkanının destek, katkı ve yardımıyla PKK’nın kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koyması ve bu işi bitirmesidir" dedi.
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Sen Anlat Karadeniz gibi unutulmaz dizi ve filmlerin usta yönetmeni Osman Sınav hayatını kaybetti.
Ekrem İmamoğlu'nun diploması ile ilgili, 2020 yılında Cimer'e yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturmanın ardından İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 öğrencinin diplomalarının iptal edildiğini duyurdu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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