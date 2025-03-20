Merkez Bankası'ndan Yeni Hamle: Gecelik Faiz Oranını Yükseltti
Merkez Bankası'ndan Yeni Hamle: Gecelik Faiz Oranını Yükseltti
Merkez Bankası'ndan yeni hamleler geldi. Gecelik vadede borç verme faiz oranını 200 baz puan artırarak yüzde 46’ya yükseltti.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, finansal piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı.
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Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’de sabit tuttu.
İşte o açıklama:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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