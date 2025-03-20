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Merkez Bankası'ndan Yeni Hamle: Gecelik Faiz Oranını Yükseltti

Merkez Bankası'ndan Yeni Hamle: Gecelik Faiz Oranını Yükseltti

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
20.03.2025 - 18:06

Merkez Bankası'ndan yeni hamleler geldi. Gecelik vadede borç verme faiz oranını 200 baz puan artırarak yüzde 46’ya yükseltti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, finansal piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, finansal piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı.

Kurul, piyasalardaki dalgalanmalara karşı aldığı yeni karar doğrultusunda, Merkez Bankası’nın gecelik vadede borç verme faiz oranını 3.5 puan yükselterek %46’ya yükseltme kararı aldı.

Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’de sabit tuttu.

Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’de sabit tuttu.

Açıklamada şöyle denildi:

'Para Politikası Kurulu (Kurul), finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanmıştır. Söz konusu gelişmelerin enflasyon görünümü açısından oluşturabileceği riskler değerlendirilerek, sıkı parasal duruşu destekleyici tedbirler alınmıştır.

Bu doğrultuda Kurul, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 46’ya yükseltilmesine karar vermiştir. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’de sabit tutmuştur.

Ayrıca, piyasadaki oynaklığı sınırlamak üzere TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler alınmıştır. Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır.''

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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