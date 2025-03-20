Avukatları Ekrem İmamoğlu'nun Vatan Emniyet'teki Nezarethane Şartları Hakkında Bilgi Verdi
Avukatları Ekrem İmamoğlu'nun Vatan Emniyet'teki Nezarethane Şartları Hakkında Bilgi Verdi
Gazeteci Alican Uludağ İstanbul Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında geçtiğimiz gün Ekrem İmamoğlu ve İsmail Saymaz başta olmak üzere göz altına alınan kişilerin durumları hakkında son bilgi verdi. Avukatların aktardığına göre gözaltındaki kişiler Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün nezarethanelerinde kalıyor. Nezarethane şartlarının detayları şöyle;
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Alican Uludağ'ın avukatlardan aldığı bilgilere göre bir paylaşımda bulundu.
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"Battaniye isteyenler var"
Bir avukat ise 2018'de aynı yerde kaldığı şartları şöyle anlattı.
Yine Uludağ'ın aktardığına göre gözaltılara dair bir hazırlık da var.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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