onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Avukatları Ekrem İmamoğlu'nun Vatan Emniyet'teki Nezarethane Şartları Hakkında Bilgi Verdi

Avukatları Ekrem İmamoğlu'nun Vatan Emniyet'teki Nezarethane Şartları Hakkında Bilgi Verdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.03.2025 - 15:30

Gazeteci Alican Uludağ İstanbul Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında geçtiğimiz gün Ekrem İmamoğlu ve İsmail Saymaz başta olmak üzere göz altına alınan kişilerin durumları hakkında son bilgi verdi. Avukatların aktardığına göre gözaltındaki kişiler Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün nezarethanelerinde kalıyor. Nezarethane şartlarının detayları şöyle;

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Alican Uludağ'ın avukatlardan aldığı bilgilere göre bir paylaşımda bulundu.

Alican Uludağ'ın avukatlardan aldığı bilgilere göre bir paylaşımda bulundu.

'Vatan Emniyet'te gözaltına alınanlar ayrı ayı nezarethane hücrelerinde kalıyor. Ekrem İmamoğlu ve İsmail Saymaz'ın hücreleri karşılıklı olarak birbirine bakıyor.”

"Battaniye isteyenler var"

"Battaniye isteyenler var"

'Bu hücreler, dar bir koridorda sıralanmış. Gözaltındakiler en çok içerisinin soğuk, karanlık ve temiz olmamasından şikayetçi. Yastıkların çok pis olduğu ifade ediliyor. Üşüdükleri için battaniye isteyenler var.'

Bir avukat ise 2018'de aynı yerde kaldığı şartları şöyle anlattı.

Bir avukat ise 2018'de aynı yerde kaldığı şartları şöyle anlattı.
twitter.com

Yine Uludağ'ın aktardığına göre gözaltılara dair bir hazırlık da var.

Yine Uludağ'ın aktardığına göre gözaltılara dair bir hazırlık da var.

Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmadan önce, Kocaeli'nde bulunan Kandıra Cezaevi'nde 100 kişilik yer açıldığı, çok sayıda hükümlünün Doğu illerine sevk edildiği bilgisine ulaştım.

Bu neyin hazırlığı?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
53
8
4
3
2
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın