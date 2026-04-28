20-26 Nisan Haftasının En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
28.04.2026 - 11:02

20-26 Nisan haftasını geride bırakmamızla birlikte en çok izlenen diziler belli oldu. Geçtiğimiz hafta hangi diziler takip edildi, en çok reytingi hangi diziler aldı sizler için derledik. Gelin 20-26 Nisan haftasının en çok izlenen dizilerini birlikte görelim!

Taşacak Bu Deniz geçtiğimiz hafta zirvenin sahibiydi.

Total, AB ve ABC1 reyting listelerinde TRT 1’in popüler dizisi birinci sıraya oturdu. En büyük rakibi Uzak Şehir ise geçtiğimiz hafta Total ve ABC1’de 2. sıraya yerleşti. AB grubu için gerileme yaşayan Uzak Şehir’in 3. olduğu öğrenildi. AB’de en çok izlenen 2. dizi ise Yeraltı oldu.

Öte yandan Güller ve Günahlar, Sevdiğim Sensin ve Kızılcık Şerbeti de en çok izlenenler arasındaydı.

İşte 20-26 Nisan haftasının en çok izlenen dizileri 👇

Total:

1. Taşacak Bu Deniz 

2. Uzak Şehir  

3. Sevdiğim Sensin  

4. Yeraltı

5. Güller ve Günahlar 

AB

1. Taşacak Bu Deniz 

2. Yeraltı

3. Uzak Şehir 

4. Kızılcık Şerbeti  

5. Sevdiğim Sensin 

ABC1: 

1. Taşacak Bu Deniz 

2. Uzak Şehir     

3. Yeraltı 

4. Sevdiğim Sensin 

5. Kızılcık Şerbeti

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
