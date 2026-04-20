20 – 26 Nisan 2026 Haftanın Yantrası: KALİ YANTRA

Aslında o, gereksiz olanı hayatından kesip atan, seni yüklerinden arındıran ve özüne geri döndüren en saf dönüşüm gücüdür. Kali Yantra ise bu gücü kontrol altına alarak hayatına indiren, onu kaosa değil bilinçli bir dönüşüme çeviren özel bir çalışmadır.

Bu yantra, sadece bir korunma aracı değildir. Aynı zamanda bir denge sistemidir. Özellikle doğum haritasında Mars enerjisi zayıf olan kişilerde görülen kararsızlık, özgüven eksikliği ve harekete geçememe hali bu çalışma ile dengelenir. Ay enerjisinin zorlayıcı olduğu durumlarda ortaya çıkan kaygı, korku, içsel dalgalanma ve huzursuzluk ise belirgin şekilde azalır. Kişi kendini daha merkezde, daha güçlü ve daha net hissetmeye başlar.

Zihinsel olarak da etkisi son derece güçlüdür. Sürekli düşünen, duramayan, aynı konular etrafında dönen bir zihin bu çalışma ile yavaşlar. Netlik artar. Kararlar daha sağlam bir yerden alınır. Sinir sistemi üzerindeki baskı azalır. Bu da hem ruhsal hem fiziksel bir rahatlama getirir.

Kali Yantra’nın en dikkat çekici etkilerinden biri de oluşturduğu güçlü koruma alanıdır. Günümüzde birçok insan farkında olmadan başkalarının enerjisinden etkilenir. Nazar, kıskançlık, bilinçli ya da bilinçsiz yöneltilmiş negatif etkiler zamanla kişinin alanını daraltır. Kali Yantra bu alanı temizler, güçlendirir ve dış etkilere karşı doğal bir kalkan oluşturur. Bu nedenle sadece ruhsal değil, fiziksel güvenlik hissi de artar. Kaza risklerini azaltıcı etkisi, enerji alanının dengelenmesinden kaynaklanır.