2 Milyon TL'lik Yüz Gerdirme İşlemi Geçirdiği İddia Edilen Hande Ataizi Meğerse Sadece Göz Kapağını Yaptırmış!

Hande Ataizi, estetik operasyon iddialarıyla gündeme gelmişti. Son günlerde medyada, ünlü oyuncunun 2 milyon TL değerinde bir yüz gerdirme işlemi yaptırdığına dair haberler yer almıştı. Ataizi bu iddiaları sonuna kadar yalanladı.