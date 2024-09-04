2 Milyon TL'lik Yüz Gerdirme İşlemi Geçirdiği İddia Edilen Hande Ataizi Meğerse Sadece Göz Kapağını Yaptırmış!
2 Milyon TL'lik Yüz Gerdirme İşlemi Geçirdiği İddia Edilen Hande Ataizi Meğerse Sadece Göz Kapağını Yaptırmış!
Hande Ataizi, estetik operasyon iddialarıyla gündeme gelmişti. Son günlerde medyada, ünlü oyuncunun 2 milyon TL değerinde bir yüz gerdirme işlemi yaptırdığına dair haberler yer almıştı. Ataizi bu iddiaları sonuna kadar yalanladı.
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Türk televizyon ve sinemasının sevilen isimlerinden biri olarak, hem ekranlarda hem de sosyal medyada adından söz ettiren Ataizi, son günlerde oyunculuğuyla gündemde.
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Hem kariyerindeki yenilikler hem de kişisel yaşamındaki değişikliklerle merak uyandıran Hande Ataizi gençlere taş çıkartan görünümüyle manşetlere yerleşiyor.
Temmuz ayının ortasında 2 milyon TL değerinde yüz gerdirme işlemi geçirdiği İddia edilen Hande Ataizi o görüntülerle büyük ilgi çekmişti.
Milliyet'in haberine göre, yüzünü gerdirdiği haberlerini yalanlayan oyuncu sadece göz kapağı işlemi yaptırdığını söyledi.
Hande Ataizi estetik işlemleriyle ilgili "Göz kapağımı yaptırdım, olay oldu. Herkes yaptırıyor. 'Kaburga kemiğimi aldırdı' diye bir şey çıktı. Çıkan her şey uydurma! Sağlıklı besleniyorum. İçki içmiyorum ve sporumu yapıyorum." ifadelerini kullanarak iddiaları yalanladı.
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