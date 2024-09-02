2 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
2 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Uzun yıllardır Amerika'da yaşayan Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Ahu Tuğba'nın evinde ölü bulunduğu haberi sanat camiasını derinden sarstı. Yaşanan acı kaybın ardından sevenlerini kahreden bir hastane detayı ortaya çıktı!
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2. Bir süredir yaşadığı aşkla magazine damga vuran Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın erteledikleri düğünleri için bir anda düğmeye basması kafa karıştırmıştı. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; nikahın erkene çekilme nedeni Pınar Deniz'in hamileliğiymiş!
3. Bir dönem danslarıyla sahnelerin tozunu attıran Petek Dinçöz birçok organizasyon kapsamında konser vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta sahne alan Dinçöz'ün bir garip bulunan dansı, alaturka kombini ve görümce topuzu gibi saçları büyük eleştirildi.
4. Miami'deki evinde hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın son anlarına şahitlik eden kızı Anjelik Calvin yaşadığı büyük acının ardından ilk kez konuştu. Gözyaşları içinde açıklama yapan Anjelik, "Annemi keşke öyle görmeseydim" diyerek boğazları düğümledi.
5. Diyarbakır’da kaybolan ve 13 gündür bulunamayan Narin'i arama çalışmaları devam ederken sabırlar da taşmaya başladı. X hesabından paylaşım yapan şarkıcı Merve Özbey Narin'in babası Arif Güran'a sitem etti.
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6. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ve uzun zamandır aşk yaşadığı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın evlilik haberi tüm dikkatleri çiftin üzerine çekmişti. Geçtiğimiz günlerde nikah tarihinde değişikliğe giden ikilinin bebek beklediği dedikodusu büyük patladı! Fakat söz olay olan iddialar Çağla Altunkaya tarafından yalanlandı.
7. Geçtiğimiz aylarca evlilik haberi beklerken ayrılan oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray'ın yıldızlarından Lucas Torreira ilişkilerine ikinci bir şans verdi. Devrim Özkan'ın "Aşk yeniden" pozu verirken Torreira'nın boyuna ayak uydurma çabası uzun boylu kadınların iç sesi oldu!
8. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün yepyeni bir sezona bomba gibi başladı. Şinasi Yüzbaşıoğlu'na geçtiğimiz sezonun ilk bölümünden kalan tribini atan Anlı'ya kocasından çok hoş bir jest geldi.
9. Sosyal medyayı oldukça az kullanan Çağatay Ulusoy'dan aylar sonra yine "balıkçı" kimliğiyle paylaşım geldi! Koca bir Orkinos balığı avlayan Ulusoy'un şov yaptığı anlar her zamanki gibi sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
10. Son günlerde yakın pozlarıyla objektiflere yansıyan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çifti, Yunanistan tatilinde ayrı köşelerde görüntülendi. Bu durum, fazla yakınlığın sonu ayrılık mı sorularını akıllara getirdi.
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11. 13 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran hakkında hala hiçbir açıklama gelmezken, muhtar amcası S.G., geçtiğimiz saatlerde "kasten adam öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden kısıtlama" suçlamalarıyla tutuklandı. Olay hakkındaki son mide bulandıran detayı öğrenen Demet Akalın, amcaya seslendi.
12. Geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Atakan Işıktutan ile yeniden bir aşka başladığı iddia edilen İrem Derici, attığı tweet ile okları üzerine döndürmeyi başardı. Derici, aşkta yine istediğini bulamamasını iğneleyici bir tweet ile tiye aldı.
13. 13 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran hakkında hala hiçbir açıklama gelmezken, muhtar amcası S.G., geçtiğimiz saatlerde "kasten adam öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden kısıtlama" suçlamalarıyla tutuklandı. Gülben Ergen, 4 gün önce getirilen ve ısrarla kaldırılmayan yayın yasağına sitem etti!
14. @blogyagmuru ismiyle tanıdığımız Yağmur Çevik, merakla beklenen Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğününün davetiyesini paylaştı!
15. Ünlü şarkıcı Edis'in annesi Sevil Görgülü ve babası Ayhan Görgülü yollarını ayırma kararı aldı. Boşanmayı Sevil Görgülü sosyal medya hesabından açıklarken; bu akşam objektiflere yakalanan Edis, boşanma hakkında konuşmak istemedi.
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16. Ebru Gündeş ve yeni eşi Murat Özdemir, düğünden sonra ilk kez Gazete Magazin muhabirleri tarafından beraber görüntülendi! Havaalanında muhabirlere dönüp de bakmayan çiftin, birbirinden çok ayrı dünyalarda yaşıyormuş gibi hareket etmesi sosyal medya kullanıcılarının gözüne fena battı!
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