1995 Yılında Cem Yılmaz Gösteri Biletleri Ne Kadardı? İşte TL'den 6 Sıfır Atılmadan Önce "Bir Tat Bir Doku"

7 Şubat 2024 tarihinden beri seyirci ile buluşan CMXXIV, geçtiğimiz yıl bilet fiyatları ile tartışma yaratmıştı. Hatırlarsanız, 10 bin TL'ye kadar ulaşan fiyatlar kimi tarafından çok bulunmuş ve eleştirilmişti. Yılmaz bir kez daha bilet fiyatları ile gündeme geldi ama bu kez konu nostaljik!