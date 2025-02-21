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1995 Yılında Cem Yılmaz Gösteri Biletleri Ne Kadardı? İşte TL'den 6 Sıfır Atılmadan Önce "Bir Tat Bir Doku"

1995 Yılında Cem Yılmaz Gösteri Biletleri Ne Kadardı? İşte TL'den 6 Sıfır Atılmadan Önce "Bir Tat Bir Doku"

Cem Yılmaz Bilet Fiyatı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.02.2025 - 13:53

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın CMXXIV gösterisinin bilet fiyatları geçtiğimiz yıl dikkatleri üzerine çekmiş, hatta tartışma yaratmıştı. 10 bin TL'ye ulaşan biletlerle ilgili tartışma tam bitmişti ki bu kez de 1995'lere gittik. Ünlü komedyenin yıllar önce Leman Kültür'deki ilk gösterilerindeki bilet fiyatları kimilerimize nostalji yaşatırken kimilerimiz ise fiyatların o günden bugüne değişimine odaklandı. Gelin, 1995 yılında asgari ücretin ne kadar olduğuna ve Cem Yılmaz biletine birlikte göz atalım! 

İşte, detaylar...

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Cem Yılmaz'ın "CMXXIV" adlı gösterisine kimler gitti?

Cem Yılmaz'ın "CMXXIV" adlı gösterisine kimler gitti?

7 Şubat 2024 tarihinden beri seyirci ile buluşan CMXXIV, geçtiğimiz yıl bilet fiyatları ile tartışma yaratmıştı. Hatırlarsanız, 10 bin TL'ye kadar ulaşan fiyatlar kimi tarafından çok bulunmuş ve eleştirilmişti. Yılmaz bir kez daha bilet fiyatları ile gündeme geldi ama bu kez konu nostaljik!

"Bir Tat Bir Doku", peki ünlü komedyenin Leman Kültür'deki ilk gösterilerini fiyatını hatırlayan var mı?

"Bir Tat Bir Doku", peki ünlü komedyenin Leman Kültür'deki ilk gösterilerini fiyatını hatırlayan var mı?
twitter.com

Bu eski gazete kupürü 90'larda Cem Yılmaz izlemenin bedelini merak ettirdi. Yanıt ise hiç gecikmeden Cem Yılmaz'dan geldi.

Sıkı durun: 1995 yılında Cem Yılmaz biletleri 50.000 TL'ymiş!

Sıkı durun: 1995 yılında Cem Yılmaz biletleri 50.000 TL'ymiş!
twitter.com

Tabii bu rakam bir çoğumuza farklı geldi. Zira, sıfırlar atılmadan önce para günümüzdeki TL'den bir hayli farklıydı.

1 Ocak 2005 tarihinde TL yerini YTL'ye bıraktı ve paradaki 6 sıfır atıldı.

1 Ocak 2005 tarihinde TL yerini YTL'ye bıraktı ve paradaki 6 sıfır atıldı.

Tabii bu durumda mesala 50.000.000 TL, yeni 50 YTL'ye dönüştü.

Bu durumda 1995'lerin 50.000 TL'si bugünün bakın kaç TL'si olmuş! 👇

Bu durumda 1995'lerin 50.000 TL'si bugünün bakın kaç TL'si olmuş! 👇
twitter.com

Sıfırları attık peki ama 1995'te asgari ücret ve dolar ne kadardı. Sosyal medya kullanıcılarından buna da yorum geldi.

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İşte, 1995'in asgari ücreti 👇

İşte, 1995'in asgari ücreti 👇
twitter.com

Bir anda herkes hesap yapmaya başladı.

Günümüz asgari ücreti ile kaç bilet alınıyor hesaplandı. 👇

Günümüz asgari ücreti ile kaç bilet alınıyor hesaplandı. 👇
twitter.com

Herkes doğru yanlış bir sürü hesap yaparken işin içine mizah ve nostaljide karıştı.

"Nerede o eski biletler" 👇

"Nerede o eski biletler" 👇
twitter.com

Günümüzde dijitalleşen ve telefon ekranlarındaki yerini alan biletler bir zamanlar böyle görünüyordu. Dahası bu biletler pek bir kıymetli oluyor, yıllarca saklanıyordu.

Zaman ne hızlı geçiyor dedirten paylaşımlar gözümüzü yaşarttı! 👇

Zaman ne hızlı geçiyor dedirten paylaşımlar gözümüzü yaşarttı! 👇
twitter.com

Afişler bile değişmiş değil mi?

Kaç para olursa olsun biletini almış Cem Yılmaz izlemeye hazır olanlar da yok değildi hani! 👇

Kaç para olursa olsun biletini almış Cem Yılmaz izlemeye hazır olanlar da yok değildi hani! 👇
twitter.com

Size de iyi seyirler öyleyse.

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Elbette hep 50 liralık alanlar da vardı 👇

Elbette hep 50 liralık alanlar da vardı 👇
twitter.com

Şimdi sıra sizde, yorumlarda buluşalım!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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