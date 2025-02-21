1995 Yılında Cem Yılmaz Gösteri Biletleri Ne Kadardı? İşte TL'den 6 Sıfır Atılmadan Önce "Bir Tat Bir Doku"
1995 Yılında Cem Yılmaz Gösteri Biletleri Ne Kadardı? İşte TL'den 6 Sıfır Atılmadan Önce "Bir Tat Bir Doku"
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın CMXXIV gösterisinin bilet fiyatları geçtiğimiz yıl dikkatleri üzerine çekmiş, hatta tartışma yaratmıştı. 10 bin TL'ye ulaşan biletlerle ilgili tartışma tam bitmişti ki bu kez de 1995'lere gittik. Ünlü komedyenin yıllar önce Leman Kültür'deki ilk gösterilerindeki bilet fiyatları kimilerimize nostalji yaşatırken kimilerimiz ise fiyatların o günden bugüne değişimine odaklandı. Gelin, 1995 yılında asgari ücretin ne kadar olduğuna ve Cem Yılmaz biletine birlikte göz atalım!
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cem Yılmaz'ın "CMXXIV" adlı gösterisine kimler gitti?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Bir Tat Bir Doku", peki ünlü komedyenin Leman Kültür'deki ilk gösterilerini fiyatını hatırlayan var mı?
Sıkı durun: 1995 yılında Cem Yılmaz biletleri 50.000 TL'ymiş!
1 Ocak 2005 tarihinde TL yerini YTL'ye bıraktı ve paradaki 6 sıfır atıldı.
Bu durumda 1995'lerin 50.000 TL'si bugünün bakın kaç TL'si olmuş! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte, 1995'in asgari ücreti 👇
Günümüz asgari ücreti ile kaç bilet alınıyor hesaplandı. 👇
"Nerede o eski biletler" 👇
Zaman ne hızlı geçiyor dedirten paylaşımlar gözümüzü yaşarttı! 👇
Kaç para olursa olsun biletini almış Cem Yılmaz izlemeye hazır olanlar da yok değildi hani! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Elbette hep 50 liralık alanlar da vardı 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın