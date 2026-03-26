1992 Tarihli Gizemli Japonca Tweet Kafaları Karıştırdı

1992 Tarihli Gizemli Japonca Tweet Kafaları Karıştırdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.03.2026 - 14:01

Yeni adı X olan Twitter geçtiğimiz günlerde 20. yılını kutladı. Bu vesileyle platformun gelişimi, değişimi ve eski efsane paylaşımlar da masaya yatırıldı. Tabii bir de gizemli paylaşımlar ortaya çıktı. 1992 tarihli Japonca atılan bir tweet ise şaşkınlık yarattı. Peki zaman makinesinden fırlamış gibi görünen bu paylaşımın gizemi ne?

Japon komedyen Eiko Kano'nun attığı bir tweet yeniden gündem oldu.

Japon komedyen Eiko Kano'nun attığı bir tweet yeniden gündem oldu.

Osaka kentine vardığını duyuran komedyenin basit gibi görünen paylaşımında gizemli bir detay vardı. Paylaşımın tarih bölümünde 2 Eylül 1992 tarihi yazıyordu.

Tabii milyonlarca görüntülenme alan tweete tepkiler de geldi.

Tabii milyonlarca görüntülenme alan tweete tepkiler de geldi.
Kimse inanamadı.

Kimse inanamadı.
2006 yılında kurulan platformdan atılan bu gizemli tweet kafa karıştırdı.

2006 yılında kurulan platformdan atılan bu gizemli tweet kafa karıştırdı.
Popüler capslerle kullanıcılar şaşkınlıklarını dile getirdi.

Popüler capslerle kullanıcılar şaşkınlıklarını dile getirdi.
Peki bu durumun sebebi ne?

Peki bu durumun sebebi ne?

Tweet aslında 2011 yılında atılmış. Ama X’in eski bilgisayar kodu, zamanı saklarken çok büyük bir sayıyı küçük bir kutuya (32-bit denen eski bir sistem) koymaya çalışmış. Sayı o kadar büyük ki taşmış (overflow olmuş).Taşınca sayı başa sarıp küçülmüş ve yanlışlıkla 1992 yılına denk gelmiş. Bilgisayar sayıyı yanlış hesaplamış, tarih geri gitmiş.Sadece gösterim hatası, tweet gerçekten 2011’de atılmış.

Benzer bir durum geçtiğimiz günlerde de öne çıkmıştı.

Hayatını kaybeden Erol Köse ile atılmış bir paylaşımın tarih bölümünde 1997 ibaresi yer alıyordu.

Hayatını kaybeden Erol Köse ile atılmış bir paylaşımın tarih bölümünde 1997 ibaresi yer alıyordu.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
