Antika Pazarından Çıkan Fotoğraflarla 1960'lar İstanbul'unda Nostalji Yolculuğu

Antika pazarlarının müdavimleri daha çok eski eşya satın alıyor gibi düşünülse de bu insanlar genellikle nostalji satın alıyor. Hatırladığımız veya yetişemediğimiz dönemlerin fotoğrafları ise hem birer tarihi belge hem de o dönemlere tutulan bir ışık kaynağı. TikTok'ta easthuna isimli bir kullanıcı da meşhur Feriköy Antika Pazarı'ndan bir albüm buldu ve takipçileriyle paylaştı.