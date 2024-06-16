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Antika Pazarından Çıkan Fotoğraflarla 1960'lar İstanbul'unda Nostalji Yolculuğu

Antika Pazarından Çıkan Fotoğraflarla 1960'lar İstanbul'unda Nostalji Yolculuğu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
16.06.2024 - 11:16

Antika pazarlarının müdavimleri daha çok eski eşya satın alıyor gibi düşünülse de bu insanlar genellikle nostalji satın alıyor. Hatırladığımız veya yetişemediğimiz dönemlerin fotoğrafları ise hem birer tarihi belge hem de o dönemlere tutulan bir ışık kaynağı. TikTok'ta easthuna isimli bir kullanıcı da meşhur Feriköy Antika Pazarı'ndan bir albüm buldu ve takipçileriyle paylaştı.

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İçerik sahibi kendileriyle ilgili bilgi bulamamış, fotoğrafları paylaşırken bir de çağrıda bulunuyor.

İçerik sahibi kendileriyle ilgili bilgi bulamamış, fotoğrafları paylaşırken bir de çağrıda bulunuyor.

Fotoğraflar taratılıp dijital ortama aktarılmış.

Fotoğraflar taratılıp dijital ortama aktarılmış.

Ve inanılmaz büyük de bir emek ve düzen var fotoğraflarda...

Ve inanılmaz büyük de bir emek ve düzen var fotoğraflarda...

İşte o fotoğraflar 👇

İşte o fotoğraflar 👇

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