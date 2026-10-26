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1959'da Adaya Bırakılan 3 Keçi Doğanın Dengesini Altüst Etti

1959'da Adaya Bırakılan 3 Keçi Doğanın Dengesini Altüst Etti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 15:39
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Galapagos Adaları'ndaki Pinta Adası'na 1959'da 1 erkek ve 2 dişi keçi bırakıldı. Keçiler kısa sürede çoğaldı ve adanın bitki örtüsünü zirveye kadar tüketti. Adanın keçilerden tamamen temizlenmesi ise ancak 1999'da mümkün oldu.

Gelin birlikte bakalım.

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Keçileri adaya, et ihtiyacını karşılamak isteyen balıkçılar bıraktı.

Keçileri adaya, et ihtiyacını karşılamak isteyen balıkçılar bıraktı.

Pinta, Galapagos'un büyük adaları arasında en kuzeyde bulunan ve takımadanın geri kalanından oldukça uzak olan bir ada. Yaklaşık 60 kilometrekarelik adada bugün hiç insan yaşamıyor.

1959'da adaya yalnızca 1 erkek ve 2 dişi keçi bırakıldı. Ağustos 1968'e gelindiğinde adadaki keçi sayısının 3 ila 5 bin arasında olduğu tahmin ediliyordu.

15 yıl içinde keçilerin sayısının 12 ila 20 bine ulaştığı tahmin edildi, ormanlar zirveye kadar tahrip oldu.

15 yıl içinde keçilerin sayısının 12 ila 20 bine ulaştığı tahmin edildi, ormanlar zirveye kadar tahrip oldu.

Keçiler, adanın tepesindeki kendine özgü yayla ormanı dahil geniş alanlarda bitki örtüsünü yok etti. Alçak yamaçlarda da pek çok bitki türü azaldı, bazıları hiç görülmez oldu.

Yine de tahribat yeni olduğu için toprak henüz zarar görmemişti. Bu da bitki örtüsünün yeniden toparlanabileceği umudunu canlı tuttu.

Keçileri yok etmeye çalışan bekçiler, nesli tükendi sanılan bir kaplumbağayla karşılaştı.

Keçileri yok etmeye çalışan bekçiler, nesli tükendi sanılan bir kaplumbağayla karşılaştı.

Pinta, 19. yüzyılın ortasına kadar yalnızca bu adaya özgü binlerce dev kaplumbağaya ev sahipliği yapıyordu. 1800'lerde balina avcıları, uzun yolculuklarında yiyecek olarak kullanmak için bu kaplumbağalardan çok sayıda götürdü. Tür, 20. yüzyılın başında büyük ihtimalle ekolojik olarak tükenmişti.

1971'de adada görülen tek kaplumbağa, ertesi yıl koruma altına alındı. Dünyanın belki de en ünlü kaplumbağası olan 'Yalnız George'dan sonra adada başka canlı kaplumbağa bulunamadı.

Keçiler 1999'da tamamen temizlendi ve adanın bitki örtüsü hızla toparlandı.

Keçiler 1999'da tamamen temizlendi ve adanın bitki örtüsü hızla toparlandı.

Keçi sayısı 1970'lerde büyük ölçüde azaltıldı. Ada, Isabela Projesi için eğitim alanı olarak kullanılırken keçilerden tamamen arındırıldı.

Otlatma, adaya özgü bitki türlerinden hiçbiri yok olmadan durduruldu. Bugün Pinta, yabancı türlerin neredeyse hiç bulunmadığı adalardan biri. 2010'da adaya kısırlaştırılmış 39 melez dev kaplumbağa bırakıldı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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