1959'da Adaya Bırakılan 3 Keçi Doğanın Dengesini Altüst Etti
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Keçileri adaya, et ihtiyacını karşılamak isteyen balıkçılar bıraktı.
15 yıl içinde keçilerin sayısının 12 ila 20 bine ulaştığı tahmin edildi, ormanlar zirveye kadar tahrip oldu.
Keçileri yok etmeye çalışan bekçiler, nesli tükendi sanılan bir kaplumbağayla karşılaştı.
Keçiler 1999'da tamamen temizlendi ve adanın bitki örtüsü hızla toparlandı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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