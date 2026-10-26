1959'da Adaya Bırakılan 3 Keçi Doğanın Dengesini Altüst Etti

Keçiler, adanın tepesindeki kendine özgü yayla ormanı dahil geniş alanlarda bitki örtüsünü yok etti. Alçak yamaçlarda da pek çok bitki türü azaldı, bazıları hiç görülmez oldu.

Yine de tahribat yeni olduğu için toprak henüz zarar görmemişti. Bu da bitki örtüsünün yeniden toparlanabileceği umudunu canlı tuttu.