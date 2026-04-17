18 - 24 Nisan 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
17.04.2026 - 17:59

18 - 24 Nisan 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 18 Nisan 2026 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 Kg 339 TL

  • Birşah Yarım Yağlı Süt 1 Litre 32,50 TL

  • Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 400 gr 125 TL

  • Birşah Tam Yağlı Homojenize Yoğurt 3 Kg 139,50 TL

  • Sushida Dondurlmuş California Sushi 140 gr 135 TL

  • Bozbeyi Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 300 gr 119 TL

  • Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 189 TL

  • Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 gr 179 TL

  • Ovadan Baldo Pirinç 1 Kg 73,50 TL

  • Yöremce Yeşil Mercimek 1 Kg 57 TL

  • Irmak / Bal Küpü / Nar / Bor / Doğuş Toz Şeker 1 Kg 47,50 TL

  • Indomie Bardak Noodle 60 gr 30 TL

  • Berona Makarna 500 gr 21,50 TL

Çaykur Rize Turist Çayı 1 Kg 259 TL

  • Çokça Kahvaltılık Sos 300 gr 44 TL

  • Öncü Pul Biber 500 gr 135 TL

  • Öncü Biber Salçası 900 gr 139,50 TL

  • Cocopops Kakaolu Mısır ve Buğday Gevreği 580 gr 109,50 TL

  • Tadım Bol Tuzlu Ay Çekirdeği 180 gr 45 TL

  • Tadım Tuzlu Ay Çekirdeği 180 gr 45 TL

  • Persil Sıvı Çamaşır Deterjanı 1690 ml 214,90 TL

  • Orkide Ayçiçek Yağı 5 Litre 439 TL

  • Nimet Kurabiye 500 gr 67,50 TL

  • Dondurulmuş Çikolatalı Pasta 650 gr 175 TL

  • Ariel Toz Deterjan 4 Kg 239 TL

  • Head&Shoulders Şampuan 330 ml 134 TL

  • Colgate Üçlü Etki Ağız Bakım Suyu 500 ml 104 TL

  • Colgate Extra Clean Diş Fırçası 2+1 99,50 TL

  • Brita Maxtra Pro Sürahi Filtresi 2'li 279 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

  • Torku Bütün Fındıklı Çikolata 70 gr 55 TL 

  • Torku Sütlü / Bitter Çikolata 60 gr 35 TL

  • Bingo Sıvı Deterjan 2 Litre 119 TL 

  • Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 960 ml 79,50 TL

Freedo Dondurma Çeşitleri

Tazenin Yıldızları

Salon Bitkileri 279 TL

