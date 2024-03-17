17 Mart 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

17 Mart Pazar günü TV yayın akışında hangi yapımların yer alacağı büyük bir merakla takip edilmeye devam ediliyor. Ramazan özel programları yayın akışındaki yerini alırken, dizilerin yeni bölümlerini takip edenler Ramazan dolayısıyla ekranlarda bir değişiklik yaşanıp yaşanmayacağını kontrol ediyor. Bugün televizyonda hangi diziler var? 17 Mart Pazar FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...