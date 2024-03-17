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17 Mart 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

17 Mart 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
17.03.2024 - 08:13

17 Mart Pazar günü TV yayın akışında hangi yapımların yer alacağı büyük bir merakla takip edilmeye devam ediliyor. Ramazan özel programları yayın akışındaki yerini alırken, dizilerin yeni bölümlerini takip edenler Ramazan dolayısıyla ekranlarda bir değişiklik yaşanıp yaşanmayacağını kontrol ediyor. Bugün televizyonda hangi diziler var? 17 Mart Pazar FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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17 Mart Pazar TRT1 Yayın Akışı

17 Mart Pazar TRT1 Yayın Akışı

  • 06:45 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

  • 09:00 Kara Ağaç Destanı

  • 11:45 Enine Boyuna

  • 13:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

  • 16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

  • 18:15 Ramazan Sevinci

  • 19:25 Ana Haber

  • 20:00 Teşkilat

  • 00:15 3'te 3

  • 01:35 Kara Ağaç Destanı

  • 02:55 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

  • 04:05 Sahur Bereketi

17 Mart Pazar SHOW TV Yayın Akışı

17 Mart Pazar SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:00 Adile Teyze

  • 10:00 Pazar Sürprizi

  • 13:00 İbo ile Güllüşah

  • 15:00 Kızılcık Şerbeti

  • 18:25 Hafta Sonu Ana Haber

  • 20:00 Bizim Aile

17 Mart Pazar ATV Yayın Akışı

17 Mart Pazar ATV Yayın Akışı

  • 06:45 Kuruluş Osman

  • 07:30 atv'de Hafta Sonu

  • 10:00 Shannon'un Gökkuşağı - Yabancı Sinema

  • 11:40 Dizi Tv

  • 12:40 Kardeşlerim

  • 15:40 Kuruluş Osman

  • 18:50 atv Ana Haber

  • 19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

  • 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

  • 00:20 Ateş Kuşları

  • 02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

17 Mart Pazar NOW (FOX) Yayın Akışı

17 Mart Pazar NOW (FOX) Yayın Akışı

  • 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

  • 11:15 Ekonomi Arası

  • 11:20 Merve Yıldızım İle Benden Söylemesi

  • 13:00 Yabani

  • 14:45 Kirli Sepeti

  • 16:30 Korkma Ben Yanındayım

  • 19:00 Gülbin Tosun İle Now Ana Haber Hafta Sonu

  • 20:00 Kirli Sepeti

  • 00:15 Kızıl Goncalar

  • 03:00 Yaz Şarkısı

  • 04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

17 Mart Pazar Kanal D Yayın Akışı

17 Mart Pazar Kanal D Yayın Akışı

  • 06:45 Yabancı Damat

  • 08:30 Konuştukça

  • 09:30 Set Ekstra

  • 09:45 Magazin D Pazar

  • 12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

  • 13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

  • 14:30 Üç Kız Kardeş

  • 16:30 Taş Kağıt Makas

  • 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

  • 20:00 Yargı

  • 00:15 İnci Taneleri

  • 02:45 Poyraz Karayel

  • 03:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

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17 Mart Pazar STAR TV Yayın Akışı

17 Mart Pazar STAR TV Yayın Akışı

  • 08:15 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

  • 09:00 Sakla Beni

  • 11:00 Tülin Şahin ile Moda

  • 12:00 Vahne ile Evdeki Mutluluk

  • 14:00 Yalı Çapkını

  • 18:15 Star Haber

  • 19:00 Çok Güzel Hareketler 2

  • 20:00 Çok Güzel Hareketler 2

  • 23:30 Yerli Dizi Tekrarı/ Sinema

  • 02:00 Aramızda Kalsın

  • 04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

17 Mart Pazar TV8 Yayın Akışı

17 Mart Pazar TV8 Yayın Akışı

  • 08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

  • 09:00 Kırmızı Oda

  • 10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

  • 14:15 Cevap Ver Türkiye

  • 16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm

  • 20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm

  • 00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan

  • 01:30 0 Futbol

  • 02:30 Son Karar

  • 03:30 Gazete Magazin

  • 05:00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan

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